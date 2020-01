Carlotta Maggiorana in lacrime al GF VIP 4: anche lei abbandonerà la casa dopo Barbara Alberti?

Si attende la puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda oggi 27 gennaio 2020, per capire che cosa ne è stato di Barbara Alberti ma nel frattempo, anche un’altra concorrente sembra essere intenzionata a lasciare il gioco; non è la prima volta che Carlotta Maggiorana mostra il suo malessere, le donne che hanno avuto modo di fare le nomination nelle precedenti puntate avevano parlato di questo suo disagio. Carlotta, sin dal primo giorno ha manifestato una grande malinconia, un grande vuoto dettato dalla mancanza della sua famiglia, in particolare di suo marito. L’ex miss Italia, ha spesso pianto in casa, mostrando tanta tristezza nel parlare di quello che ha fuori. Le ragazze hanno cercato di consolarla ma poche ore fa Carlotta è esplosa ( era comunque successo anche nella prima settimana quando la ragazza aveva persino avuto degli attacchi di panico).

Precisiamo che al momento Carlotta è in casa, fino a pochi minuti fa si è dilettata con una sorta di lezione di danza classica con Antonella Elia. Questo potrebbe significare che ha messo da parte la voglia di lasciare il gioco.

Ma vediamo che cosa è successo qualche ora fa, con le lacrime e la disperazione di Carlotta.

CARLOTTA MAGGIORANA VORREBBE LASCIARE IL GF VIP 4: LE NEWS

“Non ce la faccio più – ha detto disperata -, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia. Se devo stare due mesi così non ce la faccio”. E Fernanda ha provato a consolarla ma Carlotta ha mostrato ancora una volta tutta la sua fragilità. Per lei che è così attaccata alla sua famiglia, non è semplice stare in una casa con persone che non conosce.

Fernanda ha provato a dare un consiglio a Carlotta: vivere ogni giorno pian pianino, senza pensare a quello che succederà dopo. Un giorno alla volta per andare avanti senza troppe preoccupazioni.

Per sapere quale sarà la decisione finale della Maggiorana, non ci resta che aspettare la puntata di oggi. Inoltre scopriremo anche che cosa ne è stato di Barbara Alberti che avrebbe lasciato il gioco per una indisposizione.