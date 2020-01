Amici 19 anticipazioni serale: 4 maglie verdi già consegnate, chi passerà?

Il 30 gennaio 2020 è stata registrata la puntata di Amici 19 che andrà in onda domani, sabato 1 febbraio su Canale 5. E non potevano come sempre mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere nella puntata speciale del talent di Maria de Filippi. Procede la corsa verso il serale e per i ragazzi è tempo di giudizi. La prima a conquistare la maglia verde del serale è stata Nyv, settimana scorsa. La cantate ha convinto i tre giudici esterni arrivati a dare un giudizio e ha quindi conquistato il primo posto nella fase finale del programma.

Sempre settimana scorsa Maria aveva annunciato che in questa edizione del serale di Amici ci sono solo 10 posti per cui bisogna impegnarsi e fare sul serio. E nella registrazione di ieri sono arrivate altre tre maglie verdi. Scopriamo di chi si tratta con le anticipazioni e le ultime news.

AMICI 19 VERSO IL SERALE: VALENTIN CONQUISTA LA MAGLIA VERDE

Non è partito nel migliore dei modi il percorso del ballerino ad Amici ma imparando a conoscere la scuola, i suoi compagni e seguendo anche i consigli di Maria, alla fine Valentin ha saputo gestire le sue emozioni e le sue uscite di testa, tanto che in confronto a Javier e al nuovo arrivato, Nicolai, sembra essere un agnellino mansueto…Ieri ha fatto la sua esibizione per provare a conquistare la maglia verde per il serale e ce l’ha fatta.

AMICI 19 VERSO IL SERALE: ANCHE PER GIULIA LA MAGLIA VERDE

La seconda allieva a conquistare la maglia verde del serale, come vedremo nella puntata di Amici in onda domani, è Giulia. Il suo talento non si mette in discussione e anche i tre giudici chiamati a dire la loro, hanno apprezzato le doti della ragazza.

AMICI 19 VERSO IL SERALE: PER NICOLAJ UNA MAGLIA INASPETTATA

In questa settimana di certo Nicolaj si è messo in mostra, e non di certo per le sue doti di ballerino. Se Maria sta cercando un allievo che porti la giusta dose di trash nelle litigate in prime time con giudici e professori, ha trovato la persona giusta. Il ballerino manca di educazione e a nostro modesto avviso in quella scuola, non dovrebbe neppure starci, figuriamoci se dovrebbe indossare la maglia verde del serale…

Al momento quindi assegnate 4 maglie verdi e i posti rimasti per il serale sono solo sei. Chi merita di passare alla fase finale del programma?