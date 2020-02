Amici 19 anticipazioni: due nuove maglie verdi e una eliminazione

Si va avanti nella corsa verso il serale e il 2 febbraio 2020 è stata registrata una nuova puntata di Amici 19 che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5. Continuano le sfide e continuano le esibizioni dei ragazzi davanti ai giudici esterni ma anche davanti ai prof. Facciamo il punto della situazione: Maria de Filippi ha spiegato che in questa edizione del serale di Amici 19 ci sono solo 10 posti. Fino a questo momento sono state assegnate 4 maglie, due ballerini e due cantanti. In particolare la prima a prendere la maglia verde è stata Nyv. Poi è stata la volta dei due ballerini, come abbiamo visto nella puntata di sabato, Nicolai e Valentin. E per finire il quarto posto per il serale è stato conquistato da Giulia, per il canto.

Nella registrazione di ieri di Amici 19 sono state assegnate altre due magliette, per cui al momento siamo a quota 6 e sono rimasti solo 4 posti per la fase finale del talent di Canale 5. Nella registrazione di ieri c’è stata anche una eliminazione.

Ma vediamo nel dettaglio con le anticipazioni tutto quello che è successo ieri. Se non amate gli spoiler, non continuate a leggere!

AMICI 19 ANTICIPAZIONI E NEWS DOPO LA REGISTRAZIONE DEL 2 FEBBRAIO

Nella registrazione del 2 febbraio 2020 i ragazzi hanno fatto la sfida a squadre e alla fine sono stati chiamati, per l’esibizione davanti ai giudici Gaia e Javier. Il ballerino e la cantante hanno quindi cercato di entrare al serale e hanno ricevuto i tre si che hanno permesso quindi l’accesso al serale. Quindi ad avere la maglia verde sono il contestatissimo ballerino e la cantante.

David Angelo ha manifestato la sua insofferenza per il fatto che i compagni non l’abbiano scelto per le esibizioni del sabato. I prof gli dicono quindi che può mettersi in mostra con il suo esame ma il cantante rifiuta. Finita però la sfida a squadre, visto che a perdere è stata proprio la sua, gli tocca scendere davanti ai prof per l’esame che non va bene. Ed ecco quindi che David Angelo viene eliminato, deve lasciare la scuola.