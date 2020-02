Pago geloso di Licia chiede a Serena di starle lontano: da Mattino 5 i commenti

Da quando Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, non si fa altro che parlare di lei e Pago. Dopo l’incontro a sorpresa con il fratello del cantautore durante l’ultima puntata andata in onda, la situazione tra Serena e Pacifico è precipitata per poi riequilibrarsi nuovamente. Tant’è che il concorrente del reality show si è dimostrato geloso nei confronti della sua compagna. Pago e la Enardu si sono nascosti sotto le coperte in giardino e hanno bisbigliato tra di loro. I microfoni hanno chiaramente registrato tutto e Pago ha chiesto a Serena di stare attenta a Licia Nunez.

La vicinanza tra Serena Enardu e Licia Nunez preoccupa Pago: la richiesta del cantautore

Il rapporto sempre più bello tra Serena Enardu e Licia Nunez inizia a scatenare la gelosia di Pago. Il concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha chiesto alla sua fidanzata di stare lontana da Licia. Pago ha davvero paura che l’attrice possa invaghirsi di Serena? Ricordiamo che la Nunez è fidanzata fuori dal reality show di Canale 5 ma il cantautore sembra non pensarci. La paura di Pacifico di perdere nuovamente Serena Enardu pare farsi sempre più grande e il contesto del Grande Fratello Vip amplia la situazione. E Licia Nunez? Alfonso Signorini farà ascoltare le parole di Pago all’attrice durante la prossima puntata? Sicuramente la richiesta dell’uomo ha scatenato le polemiche sui social network.

A Mattino 5 i commenti su Pago e Serena: la Enardu farebbe meglio a lasciare la casa?

Della situazione tra Pago e Serena Enardu, delle litigate e della gelosia di Pacifico, si è parlato anche a Mattino 5. Federica Panicucci e i suoi ospiti hanno commentato quello che sta succedendo tra la coppia nella casa del Grande Fratello Vip 4. In collegamento, così come nella precedente puntata, anche Miriana Tevisan, l’ex di Pago. E secondo la maggior parte degli ospiti nello studio del programma di Canale 5, così come per il popolo del web, Serena Enardu dovrebbe lasciare la casa e far vivere con maggiore equilibrio l’esperienza del reality a Pago. Per gli ospiti, infatti, la Enardu starebbe usando Pacifico per altri scopi portando Pago ad isolarsi dagli altri inquilini e dalla vita della casa. Pago, tra l’altro, fin dall’inizio del GF Vip 4 era per tutti uno dei possibili vincitori ma adesso con l’entrata della Enardu la situazione è cambiata.

E voi che cosa ne pensate di questa situazione?