Antonio Zequila sedotto e abbandonato al GF VIP 4: Sara Soldati lo liquida

Antonio Zequila è uno dei concorrenti più scatenati nella casa del Grande Fratello Vip 4. Sicuramente in questi giorni, i telespettatori del reality show di Canale 5 avranno notato la vicinanza particolare tra l’uomo e la nuova arrivata Sara Soldati. Tant’è che Antonella Elia si è rivolta proprio a Zequila per capire che cosa ne pensa di Sara. Antonio e la Elia hanno chiacchierato a lungo e il concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche di Sara Soldati. Che cosa ha detto l’inquilino della casa più spiata d’Italia? Che la ragazza è stata spedita al reality per provocarlo! Ma scopriamo meglio che cosa ha affermato Zequila.

GF Vip 4, ad Antonio Zequila piace la nuova arrivata Sara Soldati? La rivelazione

“Pure ieri sera il massaggio… Noi la mattina avevamo parlato. ‘Sai Antonio per me il massaggio è un fatto molto intimo’” ha raccontato Zequila ad Antonella Elia riguardo alla vicinanza con Sara Soldati. “E’ una ragazza seria, abbiamo parlato per tre ore io e lei. Mi ha confidato delle sue cose. Ci sono sguardi… Può essere una bella amicizia” ha proseguito Antonio nella chiacchierata con la Elia. “Quindi ti piace?” ha chiesto direttamente Antonella al concorrente del Grande Fratello Vip 4. Se prima sembrava non aver capito la domanda della Elia, alla seconda ha mollato. “Mi piace. Non sono bugiardo. Sarei ipocrita” ha rivelato Antonio Zequila parlando di Sara Soldati. “Lei è il mio tipo. Quello è il mio target” ha raccontato ancora alla Elia svelando però che la Soldati è la più giovane tra le ragazze che ha conosciuto.

Antonio Zequila cotto di Sara Soldati al GF Vip 4 ma lei la pensa diversamente

“La trovo molto, molto bella. Mi ha dato un po’ di allegria. Mi sono un po’ ripreso” ha confessato ancora Antonio Zequila ad Antonella Elia parlando di Sara Soldati. Insomma, è molto chiaro che il concorrente del GF Vip 4 non sia indifferente alla nuova inquilina del reality di Canale 5. L’unico problema di Zequila però è il fatto che Sara lo abbia liquidato prima del tempo. La giovane concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti detto ad Antonio che lei non ha intenzione di superare il limite.

Come andrà a finire tra Antonio Zequila e Sara Soldati?