Volano i primi aerei sulla casa del GF VIP 4: Patrick, Paolo e Licia felicissimi

Finalmente gli aeri sulla casa del Grande Fratello VIP 4! Abbiamo aspettato due mesi ma alla fine ce l’abbiamo fatta, i fans iniziano a farsi sentire. Ben tre aerei sono volati oggi sulla casa del GF VIP a Roma. Uno per Patrick, che ha ricevuto un bel messaggio da parte dei suoi fans; uno di Licia, anche per lei da parte dei fans e uno per Paolo Ciavarro. I tre sono stati molto contenti nel ricevere questi regali dal cielo! Dopo due mesi di permanenza nella casa la stanchezza si fa sentire e i messaggi arrivati dall’esterno, fanno sicuramente molto piacere. “Qualsiasi insulto ci sia lo dividiamo” aveva detto Patrick ad Andrea e Paolo pensando che ci fosse qualcosa di negativo nel messaggio a lui indirizzato e invece, i fans fanno il tifo fuori e lo avvisano del fatto che sia, anche in questa edizione, il preferito!

AEREO SULLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP: IL MESSAGGIO PER PATRICK

Ed ecco un piccolo frammento del momento in cui Patrick in giardino, ha avvistato il suo aereo

Ovviamente felicissimi gli amici di Patrick, in particolare Paolo e Andrea Denver ( anche se il povero modello non ha ricevuto nessun messaggio, mai disperare però perchè potrebbe succedere). Imbarazzato Patrick che a quanto pare non se lo aspettava. Felicissimo anche Paolo che ha continuato a ringraziare i suoi fans anche dopo aver visto il messaggio per Patrick.

Per Ciavarro non solo l’affetto dei fan ma anche quello di Clizia!

E dolci parole anche per Licia Nunez che a quanto pare fuori ha un vero e proprio esercito di fans che tifano per lei.

In questa giornata di messaggi dall’esterno si sente davvero la mancanza dei fidanzati e dei mariti. Nessun gesto da parte di Fede ( che di certo non ha nessun problema economico ma forse farà altro) e nessun gesto da parte dei mariti o altri fidanzati; una delusione insomma. Ma visto che oggi è iniziata anche l’avventura degli aeri in casa, non disperiamo, potrebbe succedere di tutto.

Dopo il drone a movimentare le cose, ecco altri messaggi che danno anche la percezione di quello che a casa il pubblico vede e di chi ama. Zequila se ne farà una ragione…