L’Isola dei famosi versione spagnola va in onda e in Spagna parte del pubblico attacca il conduttore

In questi tempi è davvero difficile comprendere quale sia la cosa giusta da fare: andare in onda oppure no? Portare in prime time un programma leggero oppure no? L’Italia è stato uno dei primi paesi a trovarsi di fronte a questo enigma con la complicata scelta di comprendere cosa fosse giusto o meno. Il GF VIP ad esempio ha continuato ad andare in onda e il pubblico si è diviso. Lo stesso succede in Spagna, che ha una situazione emergenziale, a causa dei contagi da coronavirus, difficile come la nostra. Ieri infatti è andata in onda una nuova puntata della versione spagnola dell’Isola dei famosi, Supervivientes. Il pubblico, come è successo in Italia, si aspettava un po’ di leggerezza, divertimento, per distrarsi da una situazione complicata.

ANCHE IN SPAGNA IL PUBBLICO SI DIVIDE: GIUSTO O NON MANDARE IN ONDA I REALITY?

Ma come potrete vedere dai tanti commenti arrivati sui social nel corso della puntata, gli spagnoli se la sono presa soprattutto con il conduttore che, secondo il loro parere, non sarebbe stato in grado di mitigare gli animi dei protagonisti del reality, e degli ex concorrenti presenti in studio. Ne sarebbe nata una puntata ricca di insulti, urla, offese ( uno degli ex concorrenti ha persino lasciato lo studio). Tutto questo non sarebbe piaciuto al pubblico spagnolo che avrebbe preferito vedere altri momenti emozionanti, magari dall’Honduras con i concorrenti informati su quanto sta accadendo nel mondo intero…

Quello che possiamo notare dalle immagini che arrivano dalla Spagna tra l’altro, è che mentre in alto sul televisore campeggia la scritta “restate a casa”, in studio c’è un numero di persone molto alto. E le distanze non ci sembrano essere poi quelle di sicurezza anche perchè essendo seduti sui divani e non su delle poltrone come succede in Italia, con le giuste distanze, si tende a muoversi. Ed è quello che è successo anche nello studio del programma spagnolo…

Come potrete vedere dalla foto che apre questo articolo, ci sono infatti 10 persone a distanza molto ravvicinata. Il modello italiano dovrebbe insegnare molte cose, visto che ormai gli studi sono praticamente vuoti, al massimo con due o tre persone. E visto il numero elevato di casi in Spagna, forse anche nel mondo della televisione andrebbe rivisto qualcosa.

Non erano invece presenti in studio Fabio Colloricchio e Violeta che a quanto pare, hanno paura di aver contratto il COVID 19 e hanno deciso di restare a casa.