Amici Speciali: ecco chi è il vincitore del talent di Maria De Filippi – VIDEO

Solo quattro settimane per eleggere il vincitore di Amici Speciali: il talet show in chiave VIP condotto da Maria De Filippi e interamente incentrato su una sfida volta a “sbloccare” premi per la protezione civile i supporto a quanto è servito (e servirà) loro per fronteggiare gli ultimi scampoli di emergenza Coronavirus. La finale si è svolta questa sera 5 giugno 2020 e ha visto in gara quattro concorrenti: Alessio Gaudino, Michele Bravi, Irama e Umberto Gaudino; quest’ultimo è sopraggiunto a Stash dei The Kolors per via di un suo ritiro spontaneo.

I quattro finalisti si sono scontrati in manche testa a testa e ad eliminazione diretta. Ma non sono stati gli unici ad esibirsi: infatti, gli altri otto concorrenti eliminati nella semifinale hanno avuto la possibilità di esibirsi “su chiamata” dei due concorrenti in sfida. Ma chi ha vinto la prima edizione di Amici Speciali? Ecco come si è svolta la finale…

Amici Speciali: il vincitore è Irama – VIDEO

La finale si è aperta con un preciso annuncio: Umberto Gaudino è stato prescelto come primo concorrente a dover andare in sfida contro un altro finalista a sua scelta; lui opta per l’altro ballerino, Alessio Gaudio. Fra i due, vince Alessio Gaudino.

Il vincitore uscente, a quel punto, ha deciso di sfidare Michele Bravi. Ma questa volta Alessio Gaudino ne uscirà sconfitto. L’ultima manche ha visto in contrapposizione gli unici cantanti in gara: Irama contro Michele Bravi.

La sfida finale si è conclusa con la vittoria al photofinish di Irama: è lui il vincitore della prima edizione di Amici Speciali con il 52% dei voto. Michele Bravi si deve accontentare del secondo posto (e del suo 48% delle preferenze).

In conclusione, la classifica finale di Amici Speciali è la seguente: primo classificato Irama, secondo classificato Michele Bravi, terzo classificato Alessio Gaudino, quarto classificato Umberto Gaudino.

Fra i momenti fuori gara andati in onda nel corso della serata, segnaliamo la presenza in studio di J-Ax per promuovere il suo nuovo singolo estivo e la moltitudine di giochi che hanno coinvolto Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello. Che ascolti registrerà questa finale di Amici Speciali? Si attesterà anch’essa attorno al 16%?

