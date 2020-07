Temptation Island 2020: Antonella Elia – Pietro Delle Piane funzionano fra feticismi e maturità

Temptation Island 2020 si è prestato al pubblico di Canale Cinque con una prima puntata piuttosto scontata: coppie già con grossi problemi sentimentali alle spalle che decidono di dividersi davanti alle telecamere dello show di Filippo Bisciglia per cercare una conferma o una smentita dei sentimenti che l’uno prova per l’altra. L’unica vera novità di questione è stata l’introduzione di due coppie di vero VIP in un contesto solitamente presieduto da non famosi o da scarti di Uomini e Donne.

Una scelta che dev’esser stata ben ponderata dalla produzione di Temptation Island visto che le due coppie in questione (Manila Nazzaro – Lorenzo Amoruso e Antonella Elia – Pietro Delle Piane) hanno ricevuto un trattamento di favore molto evidente. Per loro zero drammi, zero polemiche e persino una aura di uomini di esperienza in grado di calmare i fumantini animi dei fidanzati imbizzarriti.

Temptation Island 2020: Antonella Elia – Pietro Delle Piane funzionano

Se la coppia composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è stata liquidata a pochissime apparizioni, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2020 è stato dato un bello spazio al duo di fidanzati Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nonostante siano fidanzati da un solo anno, i due sembrano aver maturato una buona complicità. Un legame talmente solido che i due sembrano ridere e scherzare con grande leggerezza delle cose che combinano nei rispettivi villaggi.

Antonella Elia ha preso sportivamente i vari balletti del suo Pietro Delle Piane, lamentandosi leggermente per i drink da lui sbrevazzati durante il party di benvenuto. Lui, invece, non ha mai avuto la possibilità di visionare qualcosa di concreto della sua fidanzata ma ha retto il gioco davanti a dei filmati in cui la showgirl tenta di fare pole dance facendosi aiutare da alcuni tentatori.

Piccola nota di colore fra i due è stata l’inaspettata rivelazione di Pietro Delle Piane circa i suoi gusti in fatto di donne: il doppiatore ed attore italiano ha svelato senza grossi problemi di avere un forte feticismo per i piedi femminili. Una affermazione che Antonella Elia ha confermato al Falò settimanale ma che l’ha lasciata un po’ interdetta: non si aspettava che questa rivelazione uscisse in questo modo e soprattutto dopo poche ore dall’inizio della loro prima avventura tv di coppia.

