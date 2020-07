Matrimonio a Prima vista Usa arriva su Real Time: tre coppie protagoniste, stanno ancora insieme oppure no?

Matrimonio a prima vista Usa sbarca su Real Time. Vi avevamo erroneamente detto che le puntate in esclusiva sarebbero andate in onda al martedì ma il giorno di messa in onda è il mercoledì sera. Si inizia quindi il 15 luglio 2020 con i primi due episodi di quella che per gli Usa è la settima stagione di Matrimonio a prima vista. In questa edizione, andata in onda negli Stati Uniti nel 2018, è disponibile per chi volesse vederla in streaming su DPlay Plus, tre le coppie che si metteranno in gioco decidendo di sposare un estraneo. Questa edizione di Matrimonio a Prima vista Usa vede coinvolte tre coppie che vivono in Texas, a Dallas. Noi l’abbiamo già vista e possiamo raccontarvi quello che è successo, per cui se siete curiosi, potete continuare a leggere, altrimenti interrompete subito la lettura perchè lo spoiler è servito.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA ARRIVA SU REAL TIME: LE TRE COPPIE

Sarà una edizione alquanto bizzarra, almeno rispetto a quello che siamo abituati a vedere in Italia. Se infatti nell’ultima stagione di successo, di Matrimonio a Prima vista Italia, nessuna delle coppie sembrava essere particolarmente affiatata ( fatta eccezione per Cecilia e Luca), in questa edizione americana, le coppie saranno più che scoppiettanti. Come vi dicevamo ci sono anche delle differenze con la versione americana; ad esempio in America le coppie ricevono un budget di 5000 dollari da usare nelle settimane in cui decideranno se restare sposati o meno, per evitare di avere lo stress della parte economica, cosa che in Italia non succede.

Questa edizione di Matrimonio a prima vista si concluderà con le tre coppie che decideranno di restare sposate. Ma visto che sono passati ben due anni dalla messa in onda di Matrimonio a prima vista Usa, siamo in grado di dirvi come stanno a oggi le cose. Alla data di luglio 2020, quale coppia è ancora unita in matrimonio e chi ha invece divorziato?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA: MIA E TRISTAN DOPO L’ARRESTO, ARRIVA IL DIVORZIO?

Questa edizione di Matrimonio a prima vista partirà con i fuochi d’artificio. Infatti a poche ore dal matrimonio, mentre Mia e Tristan, i neo sposi, si trovano all’aeroporto dove li attende un volo per il Messico, la donna viene arrestata. E’ la prima volta che succede in una edizione di questo format. Mia e Tristan quindi dovranno vedersela non solo con i problemi di coppi ma anche con questo arresto. Alla fine però i due andranno avanti e, nella puntata finale, decideranno di restare sposati. E dopo, in questi due anni cosa è successo, stanno ancora insieme o hanno divorziato?

Oltre a Mia e Tristan, ci sono altre due coppie in questa edizione di Matrimonio a prima vista Usa.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA: DANIELLE E BOBBY ANIME GEMELLE

Una delle coppie che sembrerà maggiormente affiatata, in questa edizione di Matrimonio a prima vista Usa, in onda in Italia su Real Time a luglio 2020, è quella formata da Danielle e Bobby che hanno in comune la grande passione per i cani. I due giovanissimi si troveranno subito molto bene tanto da non avere problemi a iniziare una nuova vita nella casa di lui…

E chiudiamo con l’ultima coppia, quella formata da Dave e Amber

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA: DAVE E AMBER TANTI DUBBI

Dave e Amber sembrano una coppia destinata alla separazione visto che non andavano d’accordo, in particolare a causa della insicurezza di lei. Dave ha fatto di tutto per farle capire che era realmente interessato a lei e che gli piaceva moltissimo dal punto di vista fisico ma Amber è stata spesso frenata da questa cosa. In ogni caso i due hanno deciso di credere al potere della scienza e degli esperti, continuando quindi la loro relazione.

Anche Dave e Amber quindi hanno deciso di restare marito e moglie ma oggi, a distanza di due anni, stanno ancora insieme?

