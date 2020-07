Temptation Island 2020: Annamaria e Antonio, falò con finale a sorpresa – VIDEO

Dopo quattro puntate di filmati, arrabbiature, discussioni e nervosismo, anche l’avventura mediatica di Temptation Island 2020 si conclude per la coppia composta da Annamaria e Antonio. Nella penultima puntata del 28 luglio 2020 del reality di Canale Cinque, i due hanno finalmente concluso il loro falò di confronto anticipato dopo l’iniziare scontro mandato in onda nella scorsa puntata.

Davanti ad un silente Filippo Bisciglia, Annamaria Laino e Antonio Martello hanno avuto modo di visionare gli highlight della loro esperienza nei rispettivi villaggi così da infiammare nuovamente il dibattito. Era facilmente intuibile che fra i due sarebbero volate parole grosse ma a lasciare sorpresi tutti è stato il finale: un epilogo piovuto dal cielo letteralmente a sorpresa…

Temptation Island 2020: Annamaria e Antonio, falò a sorpresa

Le premesse non erano delle migliori. Tutto è partito dal classico falò settimanale: Annamaria aveva visionato dei video che l’avevano fatta arrabbiare parecchio, così tanto da chiedere immediatamente di interrompere la liturgia della trasmissione e far partire subito un falo di confronto anticipato: “Filippo per me basta così. Me lo vai a prendere subito!“ aveva esclamato consegnando a Filippo Bisciglia il dvd player.

Detto, fatto: tutte le altre fidanzate sono state rimandate nel villaggio e Annamaria ha atteso davanti al falò l’arrivo di Antonio. Appena i due si sono riuniti, il dibattito si è subito acceso: lei si è detta fin da subito molto arrabbiata per la condotta tenuta dal fidanzato all’interno del villaggio e, a supportarla in questa furia, la coppia ha potuto visionare molto filmati; Antonio ha sempre fatto il farfallone con le tentatrici arrivando a dispensare anche il suo numero di telefono.

Antonio ha comunque cercato di sdrammatizzare il più possibile arrivando persino – in pochissimi casi – ad ammettere le sue colpe. Poi, però, la svolta: fra una accusa in dialetto napoletano e una faccetta triste, il ragazzo rivela che l’esperienza a Temptatio Island gli è servita a capire che è davvero innamorato di Annamaria: “Io qui ho capito le mie mancanze”.

A queste parole, Annamaria è andata in brodo di giuggiole e con un filo di commozione ha confermato a Filippo Bisciglia la sua volontà di uscire dal reality assieme ad Antonio: “Io sono ancora innamorata di lui. Usciamo insieme”. Un epilogo inaspettato che ha mandato su tutte le furie i telespettatori sui social: perché Temptation Island continua a proporre l’immagine della donna succube di un uomo che la tradisce ripetutamente?

