GF VIP 5 a rischio per Elisabetta Gregoraci dopo il ricovero di Flavio Briatore?

Sul numero della rivista Chi in edicola domani, i lettori del giornale diretto da Alfonso Signorini potranno leggere quello che Elisabetta Gregoraci ha dichiarato a qualche giorno dalla quarantena in vista del Grande Fratello VIP 5. Una intervista che arriva però prima della brutta notizia per la mamma di Nathan Falco. Il suo ex marito, Flavio Briatore, è stato infatti ricoverato nella giornata di ieri al San Raffaele di Milano, avrebbe il covid 19 e le sue condizioni sarebbero serie. La Gregoraci potrebbe decidere di non entrare subito nella casa del Grande Fratello VIP per restare al fianco di Nathan Flaco che di certo sarà molto preoccupato per il suo papà?

Le ultime notizie in arrivo sulle condizioni di salute di Briatore, ci dicono che l’imprenditore non è in terapia intensiva. E’ arrivato in ospedale con i sintomi di una polmonite. La speranza è chiaramente quella che Briatore si rimetta il prima possibile e che quindi la Gregoraci possa intraprendere il suo percorso televisivo con la consapevolezza che la situazione fuori, è serena. Ma non dimentichiamo che in queste ore la Gregoraci potrebbe avere ben altro a cui pensare visto che anche il suo bambino è entrato a contatto con il papà nelle ultime ore. Ci auguriamo che non ci siano conseguenze di nessun genere, chiaramente.

LE PAROLE DI ELISABETTA GREGORACI SU CHI

Prima di queste pessime notizie, la Gregoraci aveva spiegato anche quello che era il punto di vista del suo ex marito in merito alla partecipazione al GF VIP 5.

“Flavio devo dire la verità, all’inizio era un po’ perplesso. Ma poi ne abbiamo parlato insieme, gli ho spiegato che avevo voglia di fare questa esperienza e lui ha capito. Piuttosto pensare di stare lontano da mio figlio è la cosa più difficile, da quando lui è nato non ci siamo mai staccati per più di otto giorni. Quando gli ho parlato di questo progetto, mi ha chiesto: “Quanti giorni dura?”, perché spera che torni presto. Mi conforta il fatto che lui oggi abbia 10 anni e sia un ragazzo molto indipendente”.

Ci auguriamo che Elisabetta Gregoraci possa entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 senza preoccuparsi per le condizioni di salute di Briatore e di nessun’altra persona a lei cara.