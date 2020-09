Denis Dosio in lacrime al GF Vip: gli attacchi degli haters e i pianti di sua madre

Denis Dosio è approdato nella casa del Grande Fratello Vip 5 da pochi giorni e sembra essersi già ambientato abbastanza bene. Poche ore fa il giovane youtuber si è confessato con Andrea, Rita ed Enock parlando degli attacchi degli haters che lo hanno ferito e hanno portato del dolore anche in sua madre. “Quando avevo 14 anni ho iniziato a postare video perché è quello che volevo fare. Ero un ragazzino un po’ bruttino, capelli a caschetto… Facevo un po’ lo stupidotto davanti alla telecamera” ha raccontato Denis. “Mi iniziano ad arrivare dei video di gente che mette nella lim della classe miei video sfottendomi” ha affermato il più giovane concorrente di questa edizione.

GF Vip 5, il dolore di Denis Dosio per gli attecchi sul web: “Non uscivo più di casa”

“Mi sono chiuso in me stesso, per un anno e mezzo non sono mai uscito. Volevo continuare questo sogno ma non volevo sentire quello che dicevano gli altri” ha raccontato Denis Dosio nella casa del GF Vip spiegando la sua sofferenza in quel periodo. “A 17 anni sono riuscito ad arrivare a 100mila followers e ho iniziato a fare delle frasi recitate. A quel punto è scoppiato Denis Dosio. Nell’ottimismo c’è sempre della sofferenza” ha spiegato lo youtuber agli altri concorrenti del reality show.

Denis Dosio e le critiche degli haters: “Mia mamma cancellava i messaggi. L’ho vista piangere”

“Avevo mia mamma che cancellava i messaggi e bloccava la gente che mi insultava insieme a me e ogni tanto la sfottevano” ha affermato Denis. Poi il ragazzo è scoppiato il lacrime. “Ci sono robe che non le racconti sempre… Ho visto mia madre piangere per i messaggi, messaggi come “Se incontrassi tua madre, la brucerei nell’acido“. Io ho sempre sorriso, me ne sono sempre sbattuto, però dentro stavo male, soprattutto quando l’ho vista piangere, era distrutta“ ha raccontato Dosio. “Ho sempre detto ce la devo fare, è per quello che non mi sono mai dimostrato debole e sono sempre andato avanti” ha spiegato il gieffino.

Sicuramente Denis Dosio si sta dimostrando un concorrente molto interessante nella casa. Spiritoso, desideroso di fare, sempre allegro ma anche con un grande cuore e una grande sofferenza alle spalle.