La confessione di Tommaso Zorzi: “Ho subito un abuso dal mio ex, non mi fido di nessuno”

E’ una giornata molto particolare quella che sta vivendo oggi Tommaso Zorzi che ha deciso di aprirsi e di raccontare un evento molto forte della sua vita. Lo ha fatto con Stefania Orlando, che ormai è diventata una sua fidata amica nella casa del Grande Fratello VIP 5. Proprio a lei, Tommaso ha parlato di una ferita che si porta dentro, raccontando di un fatto che gli ha cambiato la vita. Se oggi non si fida più di nessun uomo, è perchè ha subito un abuso da un suo ex e questo evento lo ha segnato per sempre.

Probabilmente colpito anche dalle parole di Maria Teresa Ruta che gli aveva confessato di aver subito un tentativo di stupro e di aver voluto cancellare tutto, anche Tommaso ricorda di averlo fatto.

“Non ne ho mai parlato con nessuno perché ammettere di aver subito una cosa così da un altro uomo è come se inficiasse la mia dignità”. Stefania gli ricorda che la violenza è sempre sbagliata sia che venga esercitata verso un uomo, sia verso una donna.

LA CONFESSIONE DI TOMMASO ZORZI A STEFANIA ORLANDO

Tommaso ha iniziato a raccontare:

Per me è stato traumatico. In più per la società è diverso se capita ad un uomo o a una donna, nel mio caso è ancora più difficile parlarne nel mio caso. Questa cosa è successa tra due uomini. […] Non è facile ricordare. Diciamo che è come se avessi rimosso. Non so dirti se è durata 10 minuti o 15 o 20.

E ancora:

Ho rimosso per proteggermi. Ero con tutti i suoi amici e nessuno faceva niente. Era in azione e nessuno ha fermato nulla. I taxi non mi caricavano perché ero una maschera di sangue. Ho chiamato l’autista di una mia amica, lei era a New York. Io ero rimasto solo e insanguinato

Tommaso ha anche aggiunto che era il doppio di lui in quanto stazza fisica ma non ha reagito in nessun modo.