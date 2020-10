Bake Off Italia 2020: Chef Hiro sorprende, l’eliminato della nona puntata è

Bake Off Italia 2020 ha ampiamente superato il giro di boa e il numero dei concorrenti va via – via sempre più riducendosi. Nella nona puntata andata in onda questa sera 30 ottobre 2020, i sette concorrenti rimasti sotto il tendone di Real Time si sono dovuti sfidare in tre nuove prove accomunate dal tema del mistero.

La vera sorpresa di questa puntata, però, non sono state le tre prove costruite per mettere in difficoltà i pasticceri amatoriali ma il giudice ospite di puntata: Hirohiko Shoda, altrimenti noto come Chef Hiro. Il modo di fare pacato, scherzoso e curioso ha conquistato i numerosi spettatori sui social tanto da chiederne l’ingresso nel cast come giudice fisso. Un bel colpo per lo chef orientale attualmente in forza nel programma di Antonella Clerici “È Sempre Mezzogiorno” in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 su Rai Uno.

Bake Off Italia 2020: la nona puntata del 30 ottobre

Come si è svolta la nona puntata del 30 ottobre 2020 di Bake Off Italia 2020? È presto detto. La puntata si è aperta con la prima prova, la prova creativa: i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare due versioni diverse del mochi (un dolce orientale simile a dei ravioli dall’impasto gommoso) accompagnati dai classici biscotti della fortuna, oracolo annesso. Il messaggino nascosto del dolcetto è stata l’occasione per i concorrenti di mandare pubblicamente un messaggio a qualcun altro. Philippe ha fatto lo smielato con Sara; Matteo ha rivelato di essere felicemente fidanzato con un ragazzo, tale Luca, che lo chiama “polpettone”. Fra i bigliettini è volata l’ennesima frecciatina fra le due bionde del tendone, Elena e Sara.

Si è poi passati alla seconda prova, la prova tecnica: i concorrenti hanno dovuto realizzare una torta a forma di pergamena ideata da Damiano Carrara. Tutto sommato una specie di rotolone i cui strati interni sono composti da farciture e glasse. Una impresa tutt’altro che semplice ma dove Sara e Maria hanno dato il meglio e si sono conquistate rispettivamente la medaglia d’oro e d’argento.

E in conclusione la prova a sorpresa: è stata richiesta una torta a tre strati il cui strato intermedio si differenziasse in maniera vistosa rispetto agli altri due; tecnicamente chiamata Fault Line Cake.

Bake Off Italia 2020: l’eliminato e il grembiule blu

Il nuovo grembiule blu della settimana è stato affidato a Maria. Eliminata, invece, la tenera Alessandra.