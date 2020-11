Il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis parteciperà al GF Vip (Foto)

Sonia Bruganelli sorprende tutti rivelando che suo figlio Davide parteciperà al GF Vip (foto). Una anticipazione che arriva davvero troppo presto perché il figlio di paolo Bonolis ha solo 15 anni ma è così appassionato del reality show di Canale 5 che ha già messo tutto in chiaro. Sembra inoltre che anche Bonolis sia un fan del Grande Fratello Vip e che non perda una battuta di Alfonso Signorini e Pupo. Dobbiamo crederci? La moglie del conduttore ha raccontato tutto alla rivista Chi: Sonia Bruganelli ha confessato il desiderio di suo figlio Davide aggiungendo che ha già parlato con Signorini, che Paolo è d’accordo e che lei andrà a trovarlo nella Casa, sempre se glielo permetteranno gli autori. Magari Davide una volta maggiorenne cambierà idea e non vorrà più partecipare e noi restiamo ancora con il dubbio che Sonia abbia raccontato tutta la verità.

PAOLO BONOLIS E IL FIGLIO DAVIDE FAN DEL GF VIP

“Mio figlio Davide è fan del GF. A diciotto anni vuole entrare nella Casa. E’ il suo desiderio. Io andrò a trovarlo, se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità. Sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo GF Vip segue tutto e tutte…le citazioni da Alfonso a Pupo” si legge sulla rivista Chi, sono le parole della Bruganelli che però ha anche parlato di Elisabetta Gregoraci e del coraggio che ha avuto nell’entrare nella Casa più spiata d’Italia.

La produttrice è sconvolta però nel vedere che ci sono persone che hanno detto di conoscere la Gregoraci magari solo perché l’hanno frequentata qualche minuto. Per questo sono anche andate in tv, questa cosa le fa schifo e pensa invece al figlio di Elisabetta che la guarda da casa, che va a scuola. Tutto questo non le piace, ma sembra che non ostacolerà suo figlio nell’ingresso al GF Vip, tra tre anni.