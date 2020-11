Tommaso e Maria Teresa confermano le voci sulla contessa: si lava poco, la stanza puzza (VIDEO)

In una delle prime puntate di Domenica Live, durante la quale era stato fatto un talk dedicato al Grande Fratello VIP 5, si era molto parlato dell’igiene personale della contessa Patrizia de Blanck. Persone che la conoscono molto bene, come il figlio di Maria Ripa di Meana, avevano detto che la contessa non ha un buon rapporto con l’igiene e che in particolare non amerebbe lavarsi i capelli. Tesi confermata anche da Serena Grandi che ne aveva parlato sempre in un programma della d’Urso, dicendo che questa è una cosa che tutta Roma bene sa…Oggi nella casa del Grande Fratello VIP 5, a parlare della poca igiene della contessa, sono anche Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta che in un momento di confessioni a letto, commentano come tiene la de Blanck, la sua camera da letto e non solo…

TOMMASO ZORZI SCHIFATO DALLE CONDIZIONI IN CUI DORME LA CONTESSA

Formaggio, chiazze di nutella, briciole…Io mi sono avvicinato e c’era un odore! È zozza quella camera! Io non potrei stare nemmeno due minuti lì dentro. Ma è sporca!”

ha commentato Tommaso Zorzi parlando di quello che ha visto entrando nella stanza della contessa. Ci sono bottiglie di latte iniziato ( tra l’altro questo vizio di portarsi del cibo nella sua stanza è intollerabile). E poi ancora tazzine di caffè sporche lasciate ovunque. Non c’era bisogno che ce lo dicesse Tommaso del resto, ogni volta che la stanza della contessa compare in una qualche inquadratura si evince quanto meno il grande disordine della donna. Zorzi ha poi aggiunto:

non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Ragazzi è sporca, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto. Dirle di pulire? Ma cosa? Ditele voi qualcosa. ‘Scusi Contessa dovremmo spostare la sua roba un attimo per pulire la stanza’. Infatti io col cavolo che vado a fare i massaggi lì dentro

in poche parole con la stanza della contessa potrebbero fare un episodio di malati di pulito #GFVIP pic.twitter.com/wF6sRG9Qz9— ً (@nilonelnaviglio) November 5, 2020

Del suo stesso avviso anche Maria Teresa Ruta:

Io sono andata perché dovevo toglierle i bigodini, ma è improponibile. Non si può dormire lì. È sporchissima. Ma c’è di tutto: roba da mangiare, cose, avanzi. C’è un tanfo lì dentro. Io ho portato la cannella bollita perché non riuscivo a stare lì dentro. Perché se fai un massaggio devi stare anche in un ambiente aromatizzato, dove puoi esprimere quella che è la tua posa. No, non si può

Non è la prima volta che si parla del fatto che la stanza sia veramente sporca. Ma immaginiamo che a distanza di due mesi dall’inizio del reality, la situazione sia fuori controllo. Occhio a non passare dal GF VIP a Sepolti in casa, è un attimo…