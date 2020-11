Crisi isterica per Pierpaolo Pretelli dopo la lite con Zelletta, la Gregoraci lo soccorre

Una inedita Elisabetta Gregoraci nei panni di crocerossina, è stata tra i protagonisti di uno dei momenti più movimentati della notte nella casa del Grande Fratello VIP 5. Parliamo della crisi avuta da Pierpaolo Pretelli che, pochi minuti dopo la fine della diretta, ha avuto un faccia a faccia con Adrea Zelletta che non ha per nulla gradito quanto successo nella catena di salvataggio. Per chi non avesse visto la diretta, ricordiamo che Pretelli ha preferito salvare la contessa, lasciando indietro Enock e Andrea. Cosa che non è piaciuta a Zelletta che dopo la puntata, ha alzato la voce. Pierpaolo ha avuto una vera e propria crisi, ha minacciato persino di lasciare il gioco, correndo verso la porta rossa, fermato poi dai suoi compagni. Ma non finisce qui. Pretelli ha continuato a disperarsi, avendo una vera e propria crisi isterica per quello che è successo.

Mentre Elisabetta continuata a chiedere a Pier di calmarsi, dandogli dell’acqua, Andrea ha poi chiesto agli altri di lasciarlo da solo con il Pretelli, per fargli capire dove ha sbagliato ma anche che doveva calmarsi. Questa agitazione non era la cosa che serviva in un contesto del genere.

LE ACCUSE DI ANDREA ZELLETTA PER PIERPAOLO PRETELLI

Ecco cosa ha detto Andrea a Pier per fargli cercare di capire il suo punto di vista:

Guardami negli occhi. Noi due conosciamo la nostra storia. Capisco che eri in difficoltà, io però ti ho espresso il mio parere. Io sarei stato più pensante. Sai che io e te conosciamo la strada che abbiamo fatto per entrare qui dentro. Mi capisci Pier? Il nostro rapporto adesso non cambierà, però dovevo dirti che ci sono rimasto male che hai salvato Patrizia al posto mio mandandomi in nomination. Al posto tuo io sarei stato più riflettente

Ecco forse magari sarebbe stato più riflessivo…E non ha tutti i torti Zelletta, visto che da casa, molti spettatori, hanno trovato alquanto singolare la scelta di Pier, di salvare la contessa…

Qui un video che ci mostra alcuni attimi di quanto accaduto questa notte nella casa del Grande Fratello VIP 5. Elisabetta Gregoraci soccorre Pierpaolo #GFVip pic.twitter.com/DkfqC7yej2 — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 14, 2020

La Gregoraci, è passata da regina di Montecarlo a crocerossina in pochi secondi, con il suo intervento. Era del resto davvero molto preoccupata nel vedere il Pretelli in piena crisi isterica.

Le parole della Gregoraci per Pretelli: “Ti calmi un attimo Pier? Ascoltami devi rilassarti o ti sentirai ancora male. Vieni qui da me, ti sono vicina, devi tranquillizzarti. Sei forte, poi adesso Andrea ha capito tutto e la cosa si è risolta, respira profondamente” . Alla fine sembra che Pierpaolo si sia calmato ma di certo quanto accaduto nella notte, avrà ripercussioni anche in questi tre giorni in attesa della puntata di lunedì.