Tale e Quale Show 2020: Carlo Conti in studio annuncia il vincitore del torneo

Dopo sei puntate di edizione standard, tre puntate del torneo dei campioni ed una quarta puntata aggiunta all’ultimo momento per ottemperare ad alcune problematiche giunte in quel di The Voice Senior, si conclude definitivamente la decima stagione di Tale e Quale Show 2020: il talent show per trasformisti vip di Carlo Conti.

E proprio a proposito di Carlo Conti, il conduttore è tornato in studio dopo ben tre puntate in cui il toscano era stato confinato a casa sua e in ospedale a causa della sua positività al test Covid19. Ma visto che si è “negativizzato”, il padrone di casa dello show ha approfittato dell’ultima e fatidica puntata per rientrare in studio e riportare alla normalità lo show. Conduzione a parte, come da tradizione, anche questa volta i dieci concorrenti si sono esibiti con nuove imitazioni nel tentativo di scalare la classifica per l’ultima volta…

Tale e Quale Show 2020: il vincitore del torneo dei campioni è…

Nel corso di questa ultima puntata di Tale e Quale Show 2020 abbiamo assistito alle seguenti imitazioni: Virginio è stato Gino Paoli, Barbara Cola si è trasformata in Anna Oxa, Jessica Morlacchi ha imitato Lara Fabian, Francesco Monte si è confrontato con Ultimo, Lidia Schillaci ha dato il meglio di sé con Mina, Carolina Rey ha imitato Nada, Sergio Muniz si è messo alla prova con Ghali, Giulia Sol ha interpretato Alexia, Agostino Penna si è trasformato in Drupi e Pago ha reso omaggio a Franco Califano. Tale e Quale Show 2020: Carlo Conti fa lo youtuber, il torneo apre con un colpo di scena

Dopo le esibizioni, la classifica di puntata e tutti i punti bonus extra assegnati dalla giuria, la classifica finale ha visto trionfare la cantante Lidia Schillaci con 239 punti totali. Secondo posto per Agostino Penna e i suoi 229 punti. Medaglia di bronzo per Virginio con 227 punti.

Lidia Schillaci si è esibita nelle quattro puntate del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020 imitando: Ornella Vanoni nella prima puntata; Antonella Ruggiero nella seconda puntata; Beyoncé nella terza puntata; Mina nell’appuntamento finale.

Prima dei saluti finali, Carlo Conti si è congedato al suo pubblico ricordando che l’appuntamento con Tale e Quale Show si riconfermerà nella prossima stagione televisiva ma che per lui si prospetta “prestissimo” una “sorpresa”. Il conduttore alludeva alla conduzione degli special di Affari Tuoi, in onda a gennaio 2021.