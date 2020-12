All Together Now 2020: edizione e vincitore scontati, ecco chi ha vinto i 50mila Euro

Dopo sei puntate e altrettante eliminazioni intermedie, il game show musicale All Together Now ha eletto il suo terzo vincitore in questa inedita edizione 2020 totalmente rinnovata nelle meccaniche. Difatti, il muro umano dei cento giudici ha dovuto condividere il proprio giudizio con quello di quattro giudici VIP (J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo) ma anche la gara dei concorrenti è stata diversa: niente concorrenti nuovi ad ogni puntata ma lo stesso gruppo di dodici talenti che, puntata dopo puntata, è stato decimato.

I sette concorrenti che hanno avuto accesso alla serata finale del 12 dicembre sono stati: Kam Eki Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo) e Savio Vurchio (52 anni, di Andria). Ma chi di loro ha portato a casa l’ambito premio di 50mila Euro?

All Together Now 2020: il vincitore è…

Dopo una manche cumulativa e vari testa a testa, a portare a casa la vittoria finale in All Together Now 2020 è stato Eki, all’anagrafe Kam Cahayadi. Trentatreenne, nato a Giacarta, si è fatto notare fin dalla prima puntata per il suo ottimo talento vocale e per la giusta interpretazioni dei brani. Una vittoria per certi versi molto prevedibile viste le votazioni trionfalistiche di muto e giudici. Nel corso della prima manche, ha raggiunto persino il punteggio massimo (100 su 100) cantando Michael Jackson.

Nel corso della serata finale, Michelle Hunziker ha più volte sottolineato come Eki abbai deciso di fare l’artista di strada (in piazza Duomo a Milano) per sbarcare il lunario ed inseguire il suo sogno. Qui di seguito, il video dell’elezione del vincitore di All Together Now 2020.

Eki vince la terza edizione di #AllTogetherNow 🎉 pic.twitter.com/efahLNaSdd— Alberto Breani 🎄🎅🎁 💕🎶 (@ilbreano) December 13, 2020

Lo sprint finale verso la vittoria per Eki è stata una passeggiata di salute: prima ha battuto Domenico Iervolino (sfidante che ha scelto di sua spontanea volontà), poi ha duettato con Rita Pavone con brano “Cuore” e infine ha convinto il muro all’ultimo duello con “Tappo di fragole” dei Modà.

In attesa di sapere quale sarà la risposta del pubblico da casa per questo ultimo appuntamento, purtroppo anche questa terza stagione di All Together Now ha macinato ascolti mediamente insufficienti per un prime time. Difficile, dunque, che il programma della Hunziker verrà riconfermato… anche se in casa Biscione mai dire mai!