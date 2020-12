GF VIP 5 ancora nuovi concorrenti in arrivo ma chi sono?

Ormai lo sappiamo, il Grande Fratello Vip 5 continuerà fino a febbraio e proprio per questo motivo sono stati reclutati nuovi concorrenti nella casa. Molti sono già entrati ma pare proprio che nelle prossime puntate del reality show conosceremo nuovi vipponi che potrebbero cambiare gli equilibri degli inquilini. A rivelare l’ingresso di altri concorrenti è stato lo stesso Alfonso Signorini a Casa Chi. “Se gli ingressi sono finiti? Non è detto, dico solo che non è detto. Capite? Il problema è che questa edizione del GF Vip, complice il lockdown e la doppia programmazione, la gente ormai la guarda come si guardava Beautiful. Praticamente è una soap opera!” ha dichiarato il conduttore del GF Vip 5.

Vi ricordiamo che il Grande Fratello VIP ci aspetta con una puntata speciale per Capodanno, il 31 dicembre mentre questo venerdì non andrà in onda.

GF Vip 5, chi altro entrerà nella casa più spiata d’Italia?

Per il momento non sono stati rivelati in alcun modo i possibili nuovi ingressi eppure sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Tra i nomi più papabili è spuntato anche quello di Mario Serpa, noto soprattutto per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Sarebbe un buon vippone da far entrare in casa visto che pare ci siano stati alcuni screzi con Tommaso Zorzi. Tra gli altri nomi che circolano sul web c’è pure quello di Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli, interessatissima a Mario Ermito. La sua partecipazione potrebbe comunque essere più papabile per la prossima edizione, insieme a Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso.

GF Vip 5, esclusa la partecipazione di Andrea Damante: le parole di Alfonso Signorini

Quel che è certo per il momento è che non ci sarà Andrea Damante. “Non so perché ripeto Damante, ma forse perché sono fuori. Comunque Damante non ci sarà il 31, lo escludo a priori” ha dichiarato Signorini che continua a chiamare Andrea Zelletta con il nome del collega ex tronista di Uomini e Donne.

Insomma, non ci resta che attendere per scoprire chi saranno i nuovi vipponi a varcare la porta rossa più famosa d’Italia. Il GF VIP 5 torna lunedì 28 dicembre 2020 con una nuova puntata.