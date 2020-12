Dayane Mello pronta a lasciare il GF VIP 5: troppo stress dopo le rivelazioni su Natalia

Era iniziata alla grande la giornata di Dayane Mello che nel corso della mattinata rideva e scherzava con Giacomo, Mario e gli altri amici nella casa del Grande Fratello VIP 5. Poi questo pomeriggio, probabilmente rendendosi anche conto di essere rimasta senza punti di riferimento ( l’uscita di Sonia Lorenzini e il gelo con Rosalinda) qualcosa è cambiato. Non solo, nella casa pomeriggio, Andrea Zelletta ha iniziato a mostrare delle perplessità su quanto successo ieri con Natalia, la sua fidanzata. In casa poi, molti concorrenti si sono chiesti il perchè della cattiveria di Dayane e dell’argomento si è iniziato a discutere maggiormente. La Mello, rendendosi conto che non aveva fatto proprio una bella figura con tutta questa storia, ha iniziato ad andare in crisi. Ha deciso persino di farsi la valigia prima di essere fermata da Cecilia Capriotti che l’ha portata in lavatrice per fare due chiacchiere e convincerla a ragionare. Dayane si è sentita isolata e con tutti gli occhi puntati addosso. E’ andata in crisi al pensiero di restare un altro mese in casa con queste persone e ha iniziato poi a fare le valigie mentre gli altri la guardavano.

La Mello, dopo aver chiacchierato con Cecilia, ancora in lacrime, si è confrontata anche con Andrea, cercandogli di spiegare per l’ennesima volta, le sue ragioni. Zelletta si è mantenuto molto calmo, cosa che ancora ci lascia basiti. Pochi minuti prima infatti aveva saputo che Dayane diceva in giro che Natalia si era fatta comprare vestiti costosi dalla persona con la quale lo aveva tradito…

“Il tuo stato d’animo di adesso mi fa capire che tu ti sei pentita di questa leggerezza e io l’accetto” ha detto Andrea Zelletta parlando con Dayane. Andrea Zelletta in crisi dopo le nuove rivelazioni di Tommaso, in lacrime: “Sto impazzendo”

Tommaso Zorzi stronca Dayane Mello che vuole lasciare il GF VIP 5

A commentare la reazione di Dayane ci ha pensato subito anche Tommaso Zorzi:

Forse era meglio non avesse detto quella cosa. Se spifferi tutto e poi fai la spocchiosa dicendo che è colpa nostra. Ma poi è lei che ha tirato fuori tutto. Qua siamo alla frutta, al dolce proprio. Guardate sta facendo la valigia, amo guardate. Amore questa sua mossa porta il mio nome, quello che sta facendo. […] Non mi va che faccia ricadere le colpa su di noi quando è stata lei a lanciare quella cosa su Andrea, poteva non dirla e pensarci 2 volte. Ora che si prenda le sue responsabilità“.

A consolare Dayane ci ha pensato anche Maria Teresa che le ha suggerito di chiedere scusa. Poche ore fa parlando con Mario, la brasiliana aveva detto che nella casa la sola persona che la capisce è proprio la Ruta!

Cosa deciderà quindi di fare la Mello, resterà in gioco?