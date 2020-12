La rivista Chi celebra il GF VIP per il Capodanno ma sceglie solo alcuni vipponi

Avete presente l’ultima puntata del Grande Fratello VIP 5, quella durante la quale abbiamo sentito dire a Samantha de Grenet le peggio cose su Stefania Orlando ( dal “ti uccido” al “sei una psicopatica”) e Alfonso Signorini l’ha poi benedetta perchè lui la conosce, sa che è una brava persona e le augura di proseguire in questa avventura? Ecco tutto questo è l’ennesima dimostrazione che questa edizione del GF VIP che avrebbe avuto un potenziale pazzesco con il suo cast, sarebbe tutt’altra cosa se il conduttore riuscisse a essere neutrale senza mettere in piazza in modo così evidente le sue preferenze. E se qualcuno stava ancora cercando la dimostrazione che in questo reality ci sono figli e figliastri, ecco la cover della rivista Chi di questa settimana. Ancora una volta il direttore si celebra in copertina ma non è da solo. Al suo fianco scelti alcuni vipponi, l’elitè di questa edizione, a quanto pare. Già perchè se scegli di mettere in cover i concorrenti, o fai un montaggio con i ragazzi e le ragazze che sono ancora in casa, visto che saranno loro i veri protagonisti del veglione di Capodanno ( perchè loro sono lì dentro da tre mesi, perchè loro hanno rinunciato alle feste non Elisabetta Gregoraci che ha passato il Natale con la sua famiglia, per dire). Oppure sulla cover piazzi tutti i concorrenti eliminati, i fuoriusciti, come Signorini li chiama.

La cover di Chi per celebrare il Capodanno di Canale 5 con i vipponi…Ma non con tutti

E invece no, sulla cover di Chi ci becchiamo Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini che sicuramente sono stati due dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP ma sono anche gli unici due che hanno deciso di non continuare…Va bene anche Matilde Brandi, durata in casa pochissimo nonostante la palese preferenza del conduttore. E poi ci sono Guenda Goria e la contessa De Blanck. E tutti gli altri? Miryam Catania sempre presente in studio? Enock? Fulvio? Massimiliano Morra? Selvaggia Roma? Franceska Pepe? Paolo Brosio? E stiamo citando solo alcuni dei vipponi che sono stati eliminati ( ci sarebbe poi anche la lunga lista degli squalificati ma a quanto pare ci si dimentica spesso che questa edizione passerà nella storia anche per questo motivo).

Farebbero bene i vipponi non eletti a passare il Capodanno con le loro famiglie, invece che presenziare in uno show in cui li vedremo per un minuto e mezzo in qualche inquadratura arrivata solo perchè accanto a loro ci sono altri vip più di tendenza…

Signorini è il direttore della rivista Chi e sulla cover del suo giornale ci mette chiaramente chi vuole . Ma per noi che sin dall’inizio abbiamo fatto notare questa imparzialità, ecco questa copertina ne è l’ennesima dimostrazione.