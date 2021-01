Amici 20 polemiche sui social: Rosa ha già lavorato con Thomas Signorelli?

E’ bufera sui social dopo la puntata di Amici 20 in onda oggi, 29 gennaio 2021. Sono decine le persone che sui social si pongono delle domande, in merito alla scelta di Lorella Cuccarini e ai coreografi assegnati ai ballerini da lei seguiti. Come saprete infatti, la maestra ha deciso di far seguire Alessandro, Martina e Rosa da tre professionisti che valuteranno il loro lavoro e le daranno anche indicazioni sul livello che hanno raggiunto ( aiutandola anche a capire chi e come scegliere in vista del serale). Fin qui tutto normale se non fosse che Thomas Signorelli, coreografo scelto per Rosa, ha già lavorato con lei a Italia’s got Talent. Rosa di Grazia lo scorso anno faceva parte del corpo del ballo del programma di Tv8, programma per il quale Signorelli preparava le coreografie, come gli stessi post di Rosa su Istagram testimoniano. Un particolare che non è passato inosservato ai telespettatori che seguono Amici 20 più che altro per un motivo: perchè fingere di non conoscersi? Come abbiamo visto infatti nella puntata di Amici 20 in onda oggi, Rosa sembrava aver incontrato Signorelli per la prima volta. Da qui i dubbi: possibile che eseguisse le coreografie di un insegnante e coreografo che non ha mai visto prima?

Rosa e il coreografo Thomas Signorelli si conoscevano da prima?

Tra l’altro i telespettatori di Amici 20 fanno anche notare che questo potrebbe essere comunque un vantaggio per Rosa che sta nel suo, con coreografie e stili che conosce bene, avendo comunque lavorato con Signorelli ( o con sue coreografie in passato). Il pubblico chiede quindi chiarezza da parte del programma, si vorrebbe sapere se Rosa e il coreografo si conoscessero prima. Per molti questo spiegherebbe anche il grande entusiasmo di Rosa nell’apprendere che la Cuccarini aveva scelto proprio Signorelli.

Sarà Maria de Filippi magari nella registrazione di Amici delle prossime ore, a svelare il grande arcano chiarendo quello che potrebbe essere solo un fraintendimento? Oppure di questa cosa si parlerà solo sui social come succede spesso e nulla di più?

Certo è che Rosa ha lavorato in un corpo di ballo che eseguiva le coreografie di Signorelli, per cui è evidente che il suo giudizio sarà positivo, visto che anche in passato la ballerina è stata scelta. E’ questo che lascia perplessi i telespettatori che seguono sempre con grande attenzione Amici 20.