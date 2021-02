GF Vip 5, Pierpaolo contro Giulia dopo la puntata: “Tu fai le parole, io faccio i fatti”

Ieri sera, venerdì 5 Febbraio, è andata in onda su Canale 5 una puntata per niente semplice del Grande Fratello Vip 5. Dopo la diretta con Alfonso Signorini si è aperto il caos nella casa più spiata d’Italia, protagonisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Durante la serata Pierpaolo è stato accusato di non esporsi e sicuramente questa non è la prima volta. Pretelli avrebbe voluto che Giulia corresse in suo soccorso e invece la fidanzata non lo ha difeso. Da qui il litigio in sauna nella notte di fronte a Maria Teresa Ruta ed Andrea Zelletta. “Mi aspettavo una parola” ha affermato l’ex velino spiegando la sua sofferenza sulle stesse identiche accuse che vengono rivolte ormai da mesi, dai tempi del flirt con Elisabetta Gregoraci.

GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: lite in sauna dopo la diretta con Signorini

Per Pretelli era importante il sostegno di Giulia in quel momento: “Tu oggi non hai agito di squadra, questo è il mio pensiero”. La Salemi si è detta dispiaciuta ma ha spiegato le sue motivazioni. Il litigio non è durato poco, anzi. “È una cosa per cui ho sofferto, sai che ci sono stato male. Almeno una parola tua, che mi conosci e sai che per te mi espongo” ha detto Pierpaolo insinuando che la influencer pensi che quando non serve lui non è il suo uomo. Che cosa pensa davvero Giulia Salemi a tal proposito? “Sei permaloso. Stai reagendo in maniera permalosa” ha spiegato la ragazza. Pierpaolo ha ribadito che si aspettava una parolina da quella che ormai è la sua fidanzata ma così non è stato. “Anch’io soffro sempre perché nessuno mi difende. Quando discuto chi è che mi difende? Nessuno mi difende. Dayane era intervenuta in difesa di Tommaso. Per me chi è intervenuto?” ha ribattuto Giulia.

Si scaldano gli animi tra Giulia e Pierpaolo dopo la puntata del GF Vip 5: “Non mi hai difeso”

Maria Teresa e Andrea Zelletta hanno cercato di spiegare meglio la rabbia di Pretelli alla Salemi. “Io ti avevo detto di lasciare correre con Tommaso. Tu hai continuato sempre con le stesse cose. Da cosa ti devo difendere? Se io ti dico non parlarne più” ha affermato Pierpaolo. Il concorrente ha continuato con la sua teoria ma anche Giulia avrebbe voluto determinate parole in certe occasioni. “Quando c’è da avere una accortezza… Non dico che devi fare un monologo, una parola. Tu hai fatto le parole e io faccio i fatti“ ha chiuso poi Pierpaolo. La Salemi non è della stessa opinione

Come andrà a finire tra la coppia del GF Vip 5?