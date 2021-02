Niente Isola per Giovanni Ciacci: gravi problemi dopo il covid, anche disturbi alla memoria

Ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda il 23 febbraio 2021, Giovanni Ciacci ha parlato dei reali motivi per i quali alla fine non è partito per l’Isola dei famosi 2021. Come si era detto su diversi siti dedicati al mondo della tv, Ciacci non ha superato le visite mediche. E oggi Giovanni conferma tutto e precisa anche delle cose molto importanti. Se è vero che non è partito per l’Isola, è anche vero che grazie a queste visite molto approfondite, che tutti i concorrenti stanno facendo prima della partenza, Ciacci ha avuto modo di scoprire cosa che non immaginava minimamente. E’ vero infatti che ha avuto il covid 19 ma con pochissimi sintomi e mai avrebbe pensato che ci fossero delle conseguenze così problematiche. I polmoni presentano, come spiega lo stesso Ciacci nello studio di Pomeriggio 5, persino delle cicatrici. Una situazione da non sottovalutare che chiaramente non gli ha permesso di partire per l’Honduras.

Giovanni Ciacci e le conseguenze del covid 19 su polmoni e cervello

“Il covid mi ha lasciato dei segni indelebili” ha detto Giovanni Ciacci nello studio di Pomeriggio 5. Problemi che Giovanni non si aspettava, come spiega a Barbara d’urso. Si era infatti reso conto di avere il fiato un po’ corto ma non pensava che i polmoni avessero subito tanti danni. “Mi sono scritto le cose tecniche per non sbagliare: fibrosi polmonare, irrigidimento dei tessuti colpiti dal covid, mi hanno riscontrato delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici” questo il referto dopo le visite fatte prima della partenza per l’Honduras.

Non solo. Giovanni conferma a Barbara di avere ancora attimi di confusione, come una sorta di nebbia nella sua testa. Perdite di memoria che spesso generano momenti di caos, visto che non riconosce neppure le persone che ha di fronte. Per quanto riguarda questa problematica, i medici gli hanno spiegato che gli strascichi dovrebbero durare circa un anno.

Ciacci quindi invita tutti a stare attenti, a non prendere sotto gamba questo maledetto virus.

Queste le ultime news sul cast dell’Isola dei famosi 2021