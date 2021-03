Akash Kumar contro Tommaso Zorzi pubblica chat private e polemizza

A quanto pare, stando alle conversazioni pubblicate da Akash Kumar sui social, Tommaso Zorzi, prima che il modello partisse per l’Honduras, gli aveva chiesto un incontro, poi rifiutato. E in che modo questa cosa si lega con quello che è successo dopo? Secondo Akash, che dopo l’eliminazione dall’Isola dei famosi di ieri, è tornato in possesso dei suoi social e ha iniziato a dirne di ogni, polemizzando su tutto, Tommaso avrebbe creato del cinema contro di lui per un qualche motivo. Le storie con le chat che mostravano le conversazioni tra l’altro, sono state poi cancellate dal modello indiano ma va detto, che non erano in nessun modo compromettenti. Ecco si evinceva il modo un po’ adolescenziale di Tommaso di scrivere in privato a un amico o forse conoscente, ma questi saranno anche affari suoi. E si capisce che aveva chiesto un appuntamento per parlare. Ma secondo Akash potrebbe esserci dell’altro: il rifiuto ha dato il via alla guerra che ha poi portato alla sua eliminazione?

C’era forse qualcosa in sospeso tra Akash e Tommas? Sta di fatto che Zorzi aveva chiesto al modello questo incontro, quando ancora non era stato scelto come opinionista per l’Isola visto che, almeno secondo quanto raccontato, è arrivato solo dopo, per via dei problemi di salute di Elettra Lamborghini. E in quel momento Akash era da tempo in Honduras con gli altri…

La polemica di Akash contro Tommaso Zorzi

“Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te“, chiude in tono sarcastico.

Il modello ha poi cancellato questa storia, pubblicandone comunque altre e lanciando delle frecciate a Tommaso. Che cosa era successo tra loro? Un vecchio conto in sospeso, una litigata, qualcosa di più? Il mondo degli influencer e dei milanesi che bazzicano tra Verona e Milano a quanto pare, è davvero molto piccolo. E non sembra essere un bene, viste le dinamiche parecchio scontate che poi si creano in questi reality.

L’Isola ha perso uno dei concorrenti che, per carattere e litigiosità avrebbe potuto creare un maggior numero di dinamiche. E va bene che non si debba pregare nessuno, come Ilary ha fatto notare, ma è anche vero che un reality non può e non deve essere influenzato dai tifosi di un opinionista. Probabilmente Akash sarebbe uscito lo stesso, ma chi partecipa a un programma, deve si creare chiacchiericcio anche sui social, come succede ormai sempre più spesso, ma cercare di essere il più neutrale possibile.

Vedremo questo faccia a faccia poi anche in studio? In quel caso preparate i popcorn, con la speranza che in Italia, si capiscano meglio i concetti espressi da Akash!