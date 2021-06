Per la finale dell’Isola dei famosi 2021 due sbarchi speciali in Honduras

Si avvicina la finalissima dell’Isola dei famosi 2021. E finalmente finirà anche la nostra agonia, visto che siamo costretti a guardare una delle edizioni del reality più noiose e imbarazzanti della storia. Lunedì sarà comunque una puntata diversa rispetto al solito visto che, in 15 anni di edizioni tra Rai e Mediaset, non era mai successo di vedere la finalissima in diretta dall’Honduras. Ricorderete infatti che tutti i finalisti sono sempre arrivati a Milano, poche ore prima della diretta e che l’ultima puntata è sempre stata “celebrata” in Italia. Questa volta a causa del covid e delle restrizioni tutto sarà diverso. Come saprete infatti i concorrenti una volta rientrati in Italia devono fare un periodo di quarantena e non sarebbe stato proprio fattibile vederli giocarsi il titolo in diretta da Milano due, come era successo nelle passate edizioni. Quindi sarà una prima volta per tutti, anche per i parenti dei concorrenti che non li vedono davvero da parecchio tempo! Non a caso pare che per animare questa finale e per animare anche i finalisti, ci saranno almeno due sbarchi speciali in Honduras ( e in realtà noi speriamo davvero che ci sarà una sorpresa per tutti i naufraghi, visto che sono lì da tre mesi, e non solo per due). Di trattamenti speciali e disparità in questa edizione se ne sono visti tanti, anche la finale sarebbe davvero clamoroso.

In ogni caso, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero due le persone già in partenza per l’Honduras per questa finale che, lo ricordiamo, andrà in onda il 7 giugno 2021 su Canale 5.

Isola dei famosi 2021: sorprese in Honduras per i finalisti

Secondo quanto si legge su Fanpage,it tutti i finalisti dovrebbero ricevere delle sorprese speciali per la puntata di lunedì sera ma al momento sono trapelate solo alcune indiscrezioni. Pare che Cecilia Rodriguez, in quanto fidanzata di Ignazio Moser, sarà una delle prime a sbarcare in Honduras per fare una gradita sorpresa al suo fidanzato. Cecilia del resto conosce bene quelle spiagge visto che è stata una super naufraga già in passato.

Riceverà una dolce sorpresa anche Andrea Cerioli, che non vede l’ora di tornare a casa per iniziare a mangiare lasagne, piadine e tortellini ma anche per riabbracciare la sua Arianna. A quanto pare dovrà aspettare solo pochissime ore. Dopo il cartonato, la Cirrincione, quella vera, sta per sbarcare su Cayo Paloma.

Per tutte le altre sorprese appuntamento a lunedì sera su Canale 5 per questa finalissima dell’Isola!