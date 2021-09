Grande Fratello VIP 6: Tina Cipollari attacca Francesca Cipriani? Lei parla di complotto in diretta tv

Al Grande Fratello VIP 6 si continua a parlate di tutto tranne che del Grande Fratello VIP 6. Fra faide fra opinioniste, ex fidanzate di Temptation Island e partner fuori dalla casa, ad un certo punto Francesca Cipriani è stata invitata ad andare nella Mistery Room per affrontare due argomenti specifici. Il primo argomento è la mancanza che la showgirl sente nei confronti del suo fidanzato.

Il secondo argomento, invece, è sicuramente meno tenero: Alfonso Signorini ci ha tenuto a mostrare un commento apparso su Instagram in cui Tina Cipollari dà a Francesca Cipriani della “ridicola”. Il conduttore non spiega né cosa ha scaturito il commento della Cipollari né tantomeno quale foto è stata l’origine del tutto. Sappiamo solo che l’opinionista di Uomini e Donne si è espressa in malo modo nei confronti della Cipriani. Quest’ultima, in tutta risposta, ha declinato il tutto parlando di un complotto…

Grande Fratello VIP 6, Tina Cipollari attacca Francesca Cipriani: c’è un complotto?

Alla visione del suddetto commento proiettato su uno degli schermi della Mistery Room, Francesca Cipriani ha subito storto il naso: la showgirl si è detta fin da subito poco certa della credibilità del commento diffamatorio al centro della discussione. “Non è Tina! – ha subito esclamato – “Perché io la conosco, mi ha fatto tanti complimenti… Ma so che ci sono delle persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male e sicuramente hanno detto a Tina di scrivere questo. Sono una persona sincera, senza peli sulla lingua… Non è Tina”.

Alfonso Signorini chiede maggiori spiegazioni su questa sua teoria complottistica: “Tina l’ho conosciuta. Mi ha riempito di complimenti. Abbiamo anche fatto un evento assieme. Mi ha detto delle cose bellissime e anche io penso delle belle cose di lei e non me la prendo assolutamente per questo perché ho già capito da dove proviene la fonte… Diciamo che le è stato consigliato di fare questo. Ci sono delle persone vicino a lei che mi hanno fatto del male. Degli amici, ex amici, in comune. Sicuramente è stata indirizzata a dire queste cose contro di me. A meno che Tina non sia impazzita”.

Dopo una chiosa divertita di Alfonso Signorini, Francesca Cipriani chiosa: “Purtroppo c’è tanta gente cattiva. Purtroppo, parlando di amicizie, ho avuto delle brutte persone vicino…”. A chi si riferiva? Un nuovo mistero sembra esser stato appena appena scoperchiato.