Alex Belli e Soleil Sorge presto “scoppieranno”: parola di Jo Squillo

Jo Squillo ha il dente avvelenato con Alex Belli e non fa nulla per nasconderlo. La cantante tra l’altro, sta regalando più perle di saggezza ora che è fuori dalla casa che quando era una concorrente. Non ha voluto esporsi prima ma adesso continua a farlo. E ieri da Casa Chi ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Alex Belli. La Squillo è stata delusa dall’attore più volte ma in particolare quando lui ha negato di averla votata. Una volta uscita ha scoperto quello che era successo e ha deciso, come si è visto nella puntata di lunedì, di affrontare faccia a faccia il Belli. Non finisce qui. Jo infatti ha pensato bene di dire tutto quello che pensa sulla strategia di Alex nella casa del Grande Fratello VIP 6 e di commentare anche il suo rapporto con Soleil, che a suo dire, non durerà molto. La Squillo accusa Alex di aver recitato sempre e quindi di non essere poi capace di distinguere la realtà dalla funzione. L’ex concorrente del GF VIP 6 spiega: “Quante cose anch’io non avevo visto e nemmeno percepito di Alex. Lui è ammaliatore ed attore. Ha una capacità straordinaria di coinvolgerti e poi pugnalarti. Tutto ciò che professa è assolutamente falso.“

Jo Squillo lancia pesanti accuse contro Alex Belli

La vippona ha quindi anche parlato del rapporto tra Soleil e Alex e non ha molto dubbi su quello che succederà nei prossimi mesi: “Lui ha l’idea di far fuori tutti come dei birilli. Soleil ha una sua logica anche lei e quindi non credo sia facile farla fuori come ha fatto con me. Lui ha fatto strategia per eliminarmi. Dovevo già capirlo quando ha detto a Katia che mi aveva asfaltata. ” E ancora: “Alex e Soleil scoppieranno sicuramente. Quando lei scoprirà che lui è uno stratega senza cuore e senz’anima si ribalterà. Anche lei è una stratega ha esperienza in reality e fa questo di mestiere ma Soleil ha due facce molto contrastanti e spesso ha fragilità e sa essere una donna molto spirituale e spesso queste due personalità cozzano.“

Non ha tutti i torti la Squillo visto che già qualche giorno fa Soleil aveva iniziato a porsi delle domande su una eventuale strategia di Alex Belli e ha iniziato anche a pensare che sua moglie Delia stia seguendo un copione ben studiato fuori dalla casa…

