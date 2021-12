Sonia Bruganelli confessa perché difende Soleil al GF Vip

La preferenza per Soleil Sonia Bruganelli non l’ha mai nascosta. Seduta sulla poltrona d’opinionista al GF Vip l’ha sempre difesa, le ha sempre dato la sua protezione. Dalla casa al pubblico in molti pensano che Soleil Stasi sia raccomandata, a lei tutto è concesso, alle altre vippone invece no. Sonia Bruganelli a ‘Casa Chi’ chiarisce perché la concorrente italo-americana ha la sua protezione. La vede molto simile a lei, una ragazza vivace, una che scombina gli equilibri. Sonia ammette che è di parte, lei è la sua preferita e non ha motivo per nasconderlo. “Sono di partissima, io sono lì per dire la mia e la mia opinione è ovviamente soggettiva”. Ammette che prova a farsi piacere anche altri concorrenti ma fa fatica; per lei nessuna è come l’ex protagonista di Uomini e Donne. Soleil divide il pubblico e lo stesso fa la moglie di Paolo Bonolis. La Bruganelli confessa perché la sostiene, e non è per partito preso.

Sonia Bruganelli dalla parte di Soeil

“Io non sostengo Soleil per partito preso, sostengo una persona che in quel contesto specifico mi intrattiene e fa divertire. Poi probabilmente, anzi, sicuramente quando uscirà dalla casa del GF Vip, manco ci prenderò un caffè” ecco spiegato tutto.

“Se mi dovessi riconoscere in una personalità dentro la casa del GF Vip a 25 anni, mi riconoscerei in lei”. Non è finita, Sonia Bruganelli fa notare che lì dentro nessuno è vero fino in fondo e sempre: “Smettiamola di dire ‘è vera o non vera, devono esser veri’. Ma dai, quelli stanno in una casa piena di sponsor, in pratica tra una pubblicità e l’altra vediamo facce umane. Quindi è normale che le dinamiche tra esseri umani siano falsate e forzate. Questo Soleil Sorge lo sa perfettamente”. Quindi, nessun passo indietro, la difesa continua ed è anche motivata.

