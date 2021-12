Il collegio ai titoli di coda: mai così male, non piace più?

Rai 2 è una rete allo sbaraglio, la programmazione della prima serata è un ibrido . Le colpe di chi gestisce il palinsesto sono tante, non ultima la decisione di mandare in onda la penultima puntata de Il Collegio 6 al lunedì sera, in un giorno in cui va in onda una fiction molto forte su Rai 1 e il Grande Fratello VIP su Canale 5. Mai scelta fu più funesta. Tutto vero ma è anche vero che non si può passare dall’11 % di share ( che c’era anche in un anno in cui i ragazzi non erano a casa per via della pandemia) al 4 % di share. Sono numeri che fanno male a un programma che era, senza nessun dubbio, un cavallo di razza della rete. Rete che voleva, fino a qualche mese fa, proporsi ai più giovani, parlare un linguaggio diverso ma che nel corso del tempo è diventata tutt’altra cosa. E se vuoi fare questo genere di transizione, se vuoi andare da tutt’altra parte, devi fare delle scelte. Non si distrugge un programma in questo modo, una perla della rete. Detto questo, è anche vero che purtroppo, come succede sempre nei reality di successo, e il Collegio è tale, tira che ti ritira la corda, se i casting sono mirati a scegliere un certo tipo di protagonisti, ti ritrovi qualcosa di imbarazzante in mano. Tutto scritto, recitato malissimo, forse un po’ meglio del livello attoriale visto altrove, ma sempre qualcosa di finto. E ai ragazzi che stanno a casa, non li puoi prendere in giro perchè ti sgamano in tre due uno…La sincerità dovrebbe essere alla base di un format come Il collegio, le storie, qualcosa di reale. E’ pur sempre televisione, va bene, ma i copioni, i personaggi scritti e pensati, non funzionano. Il pubblico non si affeziona, cambia canale, cerca altro. In un’era in cui i giovanissimi guardano sempre meno televisione, e molti neppure l’accendono se non per collegarsi alle piattaforme streaming ( e sono comunque rari quelli che lo fanno, visto che optano per altri dispositivi) mandare in onda qualcosa come quello che stiamo vedendo, li allontana ancora di più.

Il Collegio fa flop: si va verso la chiusura definitiva?

In questa edizione Maria Sofia centrica, è mancato tutto. Sono mancate le vere emozioni, sono mancate le vere litigate, le vere amicizie. E’ mancato tutto quello che aveva fatto delle prime edizioni del Collegio qualcosa di unico. Sarà forse il destino al quale tutti i programmi di questo genere vanno incontro, dopo anni. Sarà che le scelte fatte da chi doveva mettere insieme la classe non hanno convinto. Sarà quel che sarà ma sta di fatto che questa edizione è un flop, sotto ogni punto di vista. E gli ascolti della puntata di ieri, 674.000 spettatori pari al 3.2% di share, forse il peggior risultato di sempre, sono il preludio di un possibile addio alla rete e forse anche alla tv generalista. Staremo a vedere…

