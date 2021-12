Amici 21 va in pausa natalizia: si torna nel 2022

E anche quest’anno Amici e Uomini e Donne si prendono qualche settimana di vacanza, come succede sempre i programmi di Maria de Filippi nei giorni di festa tra Natale e Capodanno. Questa settimana si andrà in onda con le ultime puntate del day time, dopo l’ultima puntata speciale che abbiamo visto domenica! Il day time farà quindi compagnia al pubblico che segue Amici 21 oggi, lunedì 20, poi ancora il 21 dicembre e il 22 dicembre. L’ultimo appuntamento sarà quello del 22, poi Amici 21 tornerà con il nuovo anno su Canale 5. Succede lo stesso per Uomini e Donne che andrà in pausa natalizia nelle stesse date. La programmazione di Canale 5 cambia quindi proprio dal 23 dicembre, quando dopo Una vita, che resta invece nel palinsesto natalizio di Mediaset, ci sarà il classico film di Natale. A seguire poi il day time del Grande Fratello VIP che invece non si ferma e farà compagnia al pubblico per tutte le feste. Dopo il day time del reality di Signorini, il pubblico di Canale 5 potrà seguire una nuova puntata di Love is in the air, per poi informarsi con Pomeriggio 5 News al debutto oggi sotto la guida di Simona Branchetti.

Amici 21 quando torna in onda dopo Natale?

Il day time di Amici, a meno che non ci siano dei grandi cambiamenti dell’ultimo momento, dovrebbe ritornare in onda il 10 gennaio 2022. Lo scorso anno i ragazzi di Amici avevano trascorso le vacanze nella casetta, continuando a studiare e a lavorare in vista del serale, a causa dell’emergenza covid. Stando alle ultime news che si leggono sui social, pare che anche quest’anno, tutti gli allievi resteranno nella casetta, avendo forse modo di vedere i loro parenti a distanza o magari incontrandoli attraverso i classici vetri che separano anche i professionisti dagli alunni nel corso delle lezioni.

Vi terremo aggiornati anche su questo, cercando di capire che cosa faranno gli amatissimi protagonisti di Amici 21! Continuate a seguirci!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".