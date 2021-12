Katia Ricciarelli in lacrime: “Il natale più brutto della mia vita”

Anche la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri si è aperta all’insegna dei momenti nostalgici di Katia Ricciarelli. Questa volta la cantante ha avuto una crisi perchè il giorno di Natale ha fatto un bilancio di quello che è il suo percorso, che è stato il suo percorso e di quello che ha anche fuori dalla casa. Non è la prima volta che si rende conto di essere da sola, di aver messo davanti a tutto il lavoro; da quando la sua mamma non c’è più ha perso il punto di riferimento e anche a causa della malattia di sua sorella, che ormai neppure la conosce, è rimasta sola, senza nessun affetto. E così quando ha visto tutti i video dei familiari dei concorrenti del GF VIP, il giorno di Natale, ha avuto una vera e propria crisi. E senza tanti giri di parole ad Alfonso Signorini ha spiegato: “Devo dire la verità, è stato il Natale più brutto della mia vita. Vedere la gioia dei messaggi, dei baci dei figli e dei parenti degli altri mi ha fatto pensare che mi sono trovata sola con una famiglia molto ridotta. Non ho mai passato il Natale lontano da mia mamma, questa volta ero sola”.

A consolarla, il giorno di Natale, comprendendo il suo momento di difficoltà, ci ha pensato Manila che è andata in stanza con la Ricciarelli per starle accanto.

La crisi di Katia Ricciarelli a Natale nella casa del GF VIP

Nel corso della trentesima puntata del “Grande Fratello Vip”, Katia Ricciarelli ha raccontato lo sconforto vissuto nel giorno di Natale nella Casa. Un giorno doloroso, per la cantante, che ha vissuto momento di malinconia, pensieri e rimpianti. “Ho trascurato la mia vita privata, ho messo sempre il lavoro davanti a tutto, la mia carriera – ha ammesso Ricciarelli in confessionale – Che brutta giornata, piena di malinconie, pensieri, rimpianti. Pensavo di aver fatto bene a dedicare tutta la mia vita al lavoro. C’è il rimpianto di dire che potevo fare di più, e invece ero sempre in giro“, ha concluso la Ricciarelli che è stata poi coccolata anche da Alfonso Signorini. Il conduttore ha sottolineato che ci sono molte persone che a Natale provano questi stessi sentimenti, non tutti infatti hanno una famiglia con cui trascorrere i giorni di festa. E non per tutti il Natale è uno dei giorni più belli dell’anno.

