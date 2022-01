Addio al trio delle meraviglie: Katia sceglie Manila e snobba Soleil, fine dell’alleanza?

Come cambiano gli umori nella casa del Grande Fratello VIP 6, alla velocità della luce. L’entrata di Delia Duran, tra le altre cose, ha davvero fatto smuovere tante cose e gli equilibri non sono più gli stessi. E ieri sera se n’è avuta la prova prima e dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6. Soleil e Manila ( le grandi amiche) si erano già allontanate da quando la Nazzaro si è candidata a confidente numero 1 di Delia Duran. La Sorge aveva trovato l’appoggio di Katia Ricciarelli che, non appena avuta l’occasione, ne ha dette di ogni contro Manila ( incluso che le avrebbe dato volentieri una sberla per come si stava comportando con Delia). Tutte cose che ieri sera in diretta la Ricciarelli ha fatto finta di dimenticare, non è la prima volta. Quando Soleil provava a farle notare che si era schierata dalla sua parte contro Manila, la Ricciarelli si è subito irrigidita ma il pubblico a casa sa bene, quello che Katia ha detto anche contro la Nazzaro. Ieri sera però, ha scelto di allearsi nuovamente con Manila e con Davide, sbattendo la porta in faccia alla Sorge solo perchè Soleil nel pomeriggio non aveva voluto parlare. “Mi hai ferita” ha detto Katia che si è indignata poi quando le opinioniste hanno scelto di dare l’immunità a Soleil. Lei invece, che se la becca da mesi ( e non si sa bene come) doveva averla di nuovo certo…Non scomodiamo, come ha fatto la Ricciarelli, chi da lassù vede e provvede ma parliamo di quello che il pubblico a casa vede e conosce bene. L’incoerenza, la cattiveria, le cose dette e poi rimangiate, la mancanza di coraggio di assumersi le proprie responsabilità.

E’ la fine del trio magico Soleil-Katia-Manila?

Siamo di fronte finalmente alla fine di una sacra alleanza con il trio che ormai non è più tale? Una alleanza che sia chiaro, non nasceva da sentimenti sinceri ma solo da situazioni di comodo. E questo, a chi vede e provvede da casa con il telecomando in mano, e anche con la possibilità di votare, è abbastanza chiaro. A chi sta in quella casa, forse ormai da troppo tempo, un po’ meno…

