Sonia Bruganelli su Lulù e Manuel: Bortuzzo sarebbe “solo” un trofeo

Non sono piaciute ai fan di Lulù e Manuel, le parole di Sonia Bruganelli. Dai social, l’opinionista del Grande Fratello VIP 6, a poche ore dalla nuova diretta del programma di Canale 5, ha chiarito quella che è la sua posizione sulla coppia. Peccato che la Bruganelli non trovi mai tempo di dire queste cose nelle dirette e le debba dire solo via social, perchè sarebbe interessante ascoltare anche il parere dei diretti interessati su quelle che sono le sue parole…

“Non penso che Lulù potrà mai vincere il Grande Fratello Vip perché, secondo me, Lulù ora ha Manuel dentro, io credo che si vedano le personalità quando sono sole, abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento, abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento” ha detto la Bruganelli ma non solo…

Nella diretta instagram, la Bruganelli ha anche detto: “Ci sono persone che possono piacere o non piacere ma comunque hanno carisma, hanno forza, e danno forza agli altri… per Lulù è come un trofeo Manuel. Se io fossi genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio.” Probabilmente la Bruganelli ha passato troppo tempo a Dubai e si è persa dei passaggi, visto che a prescindere da tutto, chi si è sempre esposta, anche sulle dinamiche della casa, è Lulù, mentre chi ha sempre taciuto è Manuel, praticamente un “comodino” di questa edizione. Se poi vogliamo far finta che non sia così…

La Bruganelli ha continuato: “Vorrei vedere Lulù senza Manuel e senza Jessica. Fare il Grande Fratello Vip con dei complici è più facile“. Peccato che questo paradigma dovrebbe valere per Manuel: è lui che si è sempre affiancato, prima ad Aldo e Alex, poi a Lulù e non viceversa ecco…

