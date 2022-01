Sophie litiga con Alessandro per colpa di Delia. Basciano attacca: “Sei una buffona”

Se la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, era stata molto tranquilla e serena per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, non si può dire lo stesso del post puntata. Tra i due infatti c’è stata una litigata causata da Delia Duran, suo malgrado. Il motivo? Delia ha scelto di nominare Alessandro, nella puntata del programma del 21 gennaio 2022 e Basciano non ha gradito quello che è successo dopo. Non gli è piaciuto il fatto che Sophie, a puntata finita, sia andata anche a parlare con Delia. Sophie, scioccata dalla reazione del ragazzo, ne ha parlato poi con Manila e Miriana, chiedendo loro dei consigli.

Ennesimo litigo tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

La serata era finita in modo sereno per Sophie, che era stata tra l’altro salvata anche da Sonia Bruganelli, perchè l’opinionista che tutto sa, crede in questa storia e fa benissimo a quanto pare. Effettivamente, meno di tre minuti dalla fine della puntata, il Basciano ha dato della buffona a Sophie, dicendole che non sarebbe dovuta andare a parlare con Delia, visto che la venezuelana lo aveva nominato. Una piazzata in grande stile, il Basciano ha anche detto a Sophie che non avrebbe dormito con lei, accusandola per quest’onta subita. La Codegoni, praticamente scioccata da questo atteggiamento, ha raccontato come sono andate le cose a Manila e a Miriana che le hanno fatto notare che Alessandro è iper permaloso e che gli passerà anche questa…

Sophie dice che Alessandro le ha dato della buffona “Io ieri gli ho detto usciamo da qui dentro” Il commento di Manila “ma per cortesia”..poi dice Soleil dovrebbe venire da me 😂 che circo 🎪 #gfvip pic.twitter.com/xYIfScDMow January 22, 2022

La spiegazione in realtà potrebbe essere molto più semplice: ad Alessandro frega praticamente zero di Sophie, è permaloso ed egocentrico, vuole una donna che sia la sua schiava e questi sono i risultati. Un atteggiamento da medio evo che davvero non si vedeva in quella casa dai tempi di Fred Flinstone…E pensare che Alessandro non sa ancora, tra l’altro, che Sophie ha nominato Gianmaria, come potrebbe reagire di fronte a cotanta rivelazione?

