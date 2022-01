Ennesimo budget ridotto per i vipponi: sporcizia, disordine e 0 rispetto delle regole

E anche oggi Manila Nazzaro è stata costretta a leggere un comunicato stampa che non avrebbe mai voluto leggere. Il Grande Fratello VIP infatti, per l’ennesima volta ha deciso di punire i concorrenti di questa sesta edizione del reality di Canale 5. Il motivo? Troppi i richiami, troppe le mancanze di rispetto, poche le regole rispettate. Per questo motivo, visto che con le buone a quanto pare, non si riesce a ottenere nulla, si passa alle cattive! Ed è per questo, che il budget per la spesa, viene decurtato del 30%. Generalmente, i vip hanno a disposizione un budget di circa 20 euro ciascuno, con questo taglio invece, avranno a disposizione questa settimana, solo 14 euro. Cosa che ha già provocato i primi malumori in questa giornata post puntata, nella casa. Nel comunicato, si fa notare che le regole non vengono rispettate: vengono usati gli occhiali da sole in casa, si fuma anche in casa, la casa è sporca e disordinata, vi sono cicche di sigarette ovunque, chi viene chiamato un confessionale non si presenta. Insomma una vera e propria mancanza di rispetto che la produzione non può e non vuole più tollerare.

Ultime news dal GF VIP 6: nuovo taglio di budget

Tra le persone che hanno commentato in modo più forte questo comunicato, c’è stata Katia Ricciarelli che parlando con Soleil ha fatto notare che così non si può andare avanti. “Secondo me la cosa della pulizia però l’ha aggiunta Manila, io non penso che ci fosse scritto” ha detto Soleil, nonostante la Nazzaro le avesse già risposto, dicendole che era stato riferito questo in confessionale. Katia invece ribadisce che quello che sta succedendo a lei non le piace, non le piace che ci siano delle persone che entrano da fuori nella casa e che vedano una situazione di sporco e di disordine come quelle che vengono evidenziate. Non ci sta e non vuole entrare in questa situazione. Soleil le fa notare che è tutto giusto ma che la cosa si può risolvere solo in un modo: facendo i nomi delle persone che non rispettano le regole, facendo i nomi di chi sporca, di chi non fa nulla per la casa.

