Nathaly Caldonazzo gelida contro il suo ex: “Sei morto, sei un pagliaccio”

Un San Valentino amaro per Nathaly Caldonazzo nella casa del Grande Fratello VIP 6. Le vippone hanno ricevuto rose rosse e biglietti romantici, lei invece, nella serata degli innamorati si è beccata il suo ex compagno. Nathaly e Andrea Ippoliti avevano partecipato, così come Alex Belli e Delia e Manila Nazzaro, a Temptation Island VIP. Le cose però tra di loro erano finite malissimo visto che, nonostante i tre anni e mezzo di relazione, Andrea dopo pochissimi giorni, si era buttato tra le braccia di una ventenne tradendo Nathaly. In quella occasione i due se ne dissero di ogni, e dopo un breve ritorno infuocato sui social, di entrambi, con accuse molto forti, alla fine avevano deciso di non parlare più di questa relazione. Ovviamente quando la Caldonazzo ha fatto il suo ingresso nella casa del GF VIP si è intuito che la questione potesse tornare alla ribalta, soprattutto perchè nonostante siano passati due anni, per l’attrice, questa è una ferita ancora aperta. Del suo ex ha parlato con termini durissimi: gli ha dato del narcisista patologico, ha detto alle sue amiche che sua figlia lo aveva capito subito che era un gran deficiente. Ha raccontato di gesti violenti e molto altro tanto che ieri sera, l’Ippoliti è arrivato sulla passerella del GF VIP per rispondere alle parole di Nathaly e chiederle di non fare più il suo nome. Le ha chiesto scusa, le ha ribadito tutto il suo dispiacere per quello che successe nel programma di Maria de Filippi e le ha chiesto di mettere un punto.

Una cosa che non è piaciuta alla Caldonazzo, che ha subito accusato il suo ex di essere in tv per visibilità.

Il faccia a faccia tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo al GF VIP 6

“Essere qui mi costa molto, dato che la visibilità non appartiene né alla mia vita, né al mio lavoro . Però, sono dovuto intervenire per forza perché le offese nei miei confronti le trovo di basso livello. Ammetto i miei errori, ma tu mi ha definito con aggettivi molto forti, mi hai dato del narcisista patologico. Io ho dei figli a casa e questo non è bello” ha detto Andrea a Nathaly.

La Caldonazzo anche in altre occasioni ha spiegato come per lei quello che è successo a Temptation sia stato difficilissimo da superare e ieri sera lo ha anche ribadito: “Però non ti importava dei tuoi figli quando mi tradivi con la ventenne…”. Il confronto prosegue, con la donna che rivive il dolore provocato dalla rottura, svelando di aver vissuto a lungo attacchi di panico. Quindi sentenzia: “Sei un pagliaccio“. Poi ha parlato di uno squarcio nel cuore e nell’anima, di qualcosa che è anche difficile da spiegare, visto che lei ci aveva creduto in quell’amore, ma era probabilmente, solo una vittima, di una dipendenza affettiva. Poi ha concluso: “Per me sei morto, io non so neanche perchè sono qui a parlare con una persona che per me non esiste” ed è rientrata in casa.

