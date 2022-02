Dopo la notte folle al GF VIP 6 Alex chiede a Delia di lasciare il gioco

Un sabato sera di quelli che possono regalare ore e ore di materiale al Grande Fratello VIP per la puntata di lunedì sera anche se immaginiamo, che Signorini troverà il modo per rovinare anche tutto il trash che questi concorrenti ci stanno regalando. Dopo la discussione tra Alex Belli e Soleil che si sono mandati a quel paese, dichiarando comunque di amarsi e dopo il bacio che c’è stato tra Delia Duran e la Sorge, c’è stato un altro momento imperdibile nel corso della notte. L’attore, rimasto da solo con sua moglie/non moglie, ha iniziato a paventarle la possibilità di lasciare il reality. Ma per quale motivo lei dovrebbe farlo, visto che è stata eletta prima finalista di questa sesta edizione del GF VIP ? Non si potrebbe semplicemente lasciarla libera di godersi questa avventura?

Nel suo egoismo il Belli, probabilmente, mal digerirebbe la vittoria ipotetica di sua moglie/non moglie che oscurerebbe quello che lui ha fatto in questa edizione, che lo ha visto in ogni caso, protagonista assoluto del reality di Canale 5.

Alex Belli propone a Delia di lasciare insieme il GF VIP

“Che stiamo a fare qua, cosa ci cambia tanto nella vita? Prendiamo e usciamo. Non ti fa star bene stare qua, la tua salute è molto più importante. Se tu mi dici che qua non stai bene, usciamo, io vedo che non stai bene, i tuoi occhi non sono gli stessi“ ha detto Alex a Delia, dicendosi quindi preoccupato per quello che sta succedendo ( e riferendosi forse anche al bacio che c’è stato tra lei e Soleil).

“Tu pensi che io non stia bene? Io sto bene“, ha replicato Delia Duran. “La posta in gioco è troppo alta, io non esco fuori di qui lasciandoti in questa situazione. Io esco se so che tu sei in focus. Secondo me tu non hai il contatto reale con la realtà. Io sono qui per te per farti capire che devi avere fiducia di me“ ha continuato il Belli.

“Io ti amo, ti ho perdonato e siamo tornati insieme, ora ho fiducia di te ma non come prima di questo reality quando avevo quella fiducia limpida con te. Ora non sono come prima, ora starò più attenta a tutto“, ha terminato la Duran che non sembra avere nessuna intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6.