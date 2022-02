Teo Mammuccari contro il Grande Fratello Vip: “Dopo 3 minuti vomito, è tutto finto”

Che dirà Alfonso Signorini del commento di Teo Mammuccari sul Grande Fratello Vip? Il conduttore delle Iene non ha usato mezzi termini e ha concluso la sua intervista a Libero stroncando il GF Vip. Non è il primo che non apprezza questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ma non tutti hanno voglia di dirlo. Teo Mammuccari non si preoccupa nemmeno un attimo che il reality che stronca va in onda sulle reti Mediaset, che il conduttore che boccia è un collega, anzi aggiunge anche altro. Qualche vippone ha abbandonato in tempo la casa, altri vorrebbero farlo, molti restano; Teo Mamuccari non entrerebbe mai e non è l’unico. Confida che più volte è stato corteggiato per partecipare ai vari reality ma che lui si è sempre negato, è un mondo che non gli interessa.

Teo Mammuccari stronca il GF Vip

Qual è la risposta di Mammuccari quando gli chiedono di partecipare a un reality? “Ci provano sempre e io li mando ogni volta affanc… è un genere che detesto: dopo 3′ che li guardo, vomito”. Si riferisce ai reality show in generale ma poi usa il termine “Casa” e il riferimento è ovvio. “È tutto finto, nella Casa non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”.

Non finisce qui: “Qualche collega, di cui non farò mai il il nome, mi ha detto: “Hai parlato male dei reality, ora non ti parlo più”. Risposta: “Guarda, devi gentilmente cancellare il mio numero e levarti dalle scatole”. Non posso certo cambiare opinione solo perché scontento chi li conduce!”.

Una vera Iena Mammuccari che invece ha espresso il desiderio di fare uno show con Gerry Scotti: “Per ora è solo un desiderio di entrambi. Chissà, però, che non finisca con lui dietro il bancone di Striscia. Mi piacerebbe molto e vedrà che prima o poi…”.