Che cosa è successo tra Jessica e Barù sotto la capanna? Tutte le rivelazioni

Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 6 nel fine settimana sa bene che probabilmente nella puntata in diretta oggi 7 marzo 2022 si parlerà di una capanna costruita con amore da Lulù e da Soleil, insieme ad altri vipponi per permettere a Jessica e a Barù di avere un incontro ravvicinato per parlare tra loro, senza che nessun altro potesse intromettersi. Che cosa è successo sotto la capanna? Se ne parlerà probabilmente in diretta con Alfonso Signorini ma nelle ultime ore, un po’ tutti i concorrenti del GF VIP 6 hanno detto la loro. Tra le prime a chiarire che non era successo nulla di scandaloso ma che c’erano state solo tante chiacchiere, è stata Jessica. Ma non tutti credono alla versione dei fatti della principessa Selassiè…

Soleil ieri sera, ha voluto però approfondire e ha realizzato una sorta di intervista a Jessica ( il video è on line sul sito del Grande Fratello VIP per chi volesse vederlo).

C’è stato qualcosa sotto la capanna tra Jessica e Barù?

La principessa Selassiè quindi ha spiegato:

Cosa è successo? Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta

Soleil ha cercato di approfondire il discorso, dicendo di aver visto anche il vippone senza maglietta e pensando quindi che ci fosse stato anche un avvicinamento di tipo fisico, a quanto pare però, smentito. La Selassiè ha commentato:

Sì, ma poi aveva il resto dei vestiti, io avevo la vestaglia e il pigiama. Abbiamo parlato di noi, del fuori e tante cose che ci riguardano. Tutte cose che con le telecamere e i microfoni non ci siamo mai detti. Qualcosa di privato e fisici? Pensieri e tante cose, dico soltanto questo per adesso. Abbiamo poi approfondito la possibilità di viverci questa storia ed essere più chiari. Almeno adesso è stato più chiaro e ho capito molte cose che prima diceva a metà davanti agli altri. Però non avevo rossori sul collo, nessuna cosa di quella tipologia. Se c’è stato qualcosa di fisico? Non ricorso e non posso rispondere.

Dopo Jessica poi, Soleil ha voluto ascoltare anche la versione di Barù che non ha confermato uno “scambio di baci”. E ha detto:

Ci sono state chiacchiere e piccoli sfioramenti, perché eravamo molto vicini. Lei era triste e per questo ho voluto la capanna per rassicurarla sul bene che le voglio. Anche dopo ieri sera però non vedo una storia d’amore tra noi due fuori

Barù quindi ribadisce la sua posizione: solo amicizia, nulla di più.