Il Cantante Mascherato 2022: eliminati Gatta e Pinguino, ecco chi erano i vip in incognito

Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 25 marzo 2022 con la seconda ed ultima parte delle semifinali: una puntata ricca di duetti, di eliminazioni ma anche di nuovi ingressi! In questa penultima puntata, infatti, oltre alle cinque maschere già in gara, sono stati introdotti due nuovi concorrenti: Gatta e Pulcino; due nuove entità in incognito che si sono dovuti sudare l’ingresso partecipando ad uno spareggio in apertura di puntata.

E proprio in questo primo spareggio flash, a lasciare la gara è stata la new entry Gatta che aveva già convinto tutti (giuria e pubblico) sulla sua reale identità. E a fine serata, come da prassi, c’è stata una seconda eliminazione capitata su Pinguino. Scopriamo chi erano i due vip mascherati…

Il Cantante Mascherato 2022: Gatta è Eleonora Giorgi

La prima eliminata della seconda semifinale de Il Cantante Mascherato 2022 è Gatta, alias Eleonora Giorgi. Nei panni di un micio con abiti vittoriani, l’attrice ha sciorinato fin da subito un lunghissimo elenco di indizi e suggerimenti che hanno facilmente portato tutti a scoprirne l’identità. Nel filmato introduttivo, infatti, ha spiegato di essere una attrice, che in passato ha cantato, che ha avuto due mariti (Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro), che le sue origini non sono del tutto italiane (nonni inglesi e ungheresi) e che negli Anni ’80 i suoi occhi hanno stregato sul set e nella vita privata.

L’esperienza di Eleonora Giorgi è stata rapida ma si è conclusa con i complimenti da parte di tutta la giuria: nelle movenze e nel parlato Eleonora Giorgi era troppo riconoscibile. Ma se una maschera ha lasciato subito, un’altra maschera è stata eliminata poco più tardi.

Il Cantante Mascherato 2022: Pinguino è Gabriele Cirilli

Il secondo concorrente eliminato nella seconda semifinale de Il Cantante Mascherato 2022 è Pinguino. Dopo l’abbandono di Edoardo Vianello, una nuova celebrità ha indossato i panni del pupazzone palmato e questo vip altri non era che Gabriele Cirilli. Scoperto da Caterina Balivo per il modo di camminare, gli indizi rivelatori di questa puntata hanno lasciato spazio a poche interpretazioni: ha citato la crusca, nome del suo celebre personaggio a Zelig che gridava in platea “Chi è Tatiana?!”; e sempre dello stesso personaggio ha poi mostrato anche gli stivaloni neri.

In finale ritroveremo Volpe, Lumaca, Soleluna, Camaleonte e la new entry Pulcino, su cui molti non hanno alcun dubbio: fra quei gusci d’uovo c’è proprio Nonno Libero, Lino Banfi!