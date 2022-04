Raimondo Todaro lascia Amici? La risposta non è una conferma

Dopo Ballando con le Stelle Raimondo Todaro lascia anche Amici? E’ già arrivata al termine l’esperienza del ballerino con il programma di Maria De Filippi? Mancano ancora 5 puntate del serale prima che si chiuda anche questa edizione di Amici ma già si inizia a pensare al futuro, in questo caso al futuro di Raimondo Todaro. Da maestro di danza a prof di ballo, l’esperienza che sta vivendo nel talent show di Canale 5 gli sta regalando tante soddisfazioni ma si sussurra che Todaro possa presto lasciare tutto. Colpa del suo carattere forte? Eccessivo lo scontro con Alessandra Celentano? E’ il diretto interessato a rispondere alla varie domande e lo fa attraverso una videointervista per SuperGuida Tv. In occasione della prima del film “Animali Fantastici 3 – I Segreti di Silente” dove ha accompagnato la sua bambina e la nipote, Raimondo Todaro ha fatto un primo bilancio.

Raimondo Todaro lascia Amici o resta anche per la prossima edizione? “Sono molto contento. La mia prima esperienza ad Amici sta andando molto bene. Mi piace lavorare con i ragazzi e non posso che ritenermi soddisfatto” sono le sue prime parole ma non è certo una conferma. E’ ovvio che lui non possa dire molto perché molto dipende anche dalle offerte, non è poi l’unico a decidere sul futuro di Amici. Inoltre, adesso sarebbe davvero inopportuno dire che lascia quando la stagione non è ancora terminata e ci sono ancora tutte le sfide dei ragazzi.

A Verissimo Todaro ha anche confidato che a questo punto del reality è molto difficile vedere andare via gli alunni, ad alcuni si è legato tantissimo. “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo” non poteva essere più chiaro di così. Intanto, sabato sera lo attende un altro guanto di sfida da giustificare.