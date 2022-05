Il dolce messaggio di Eva Henger per Mercedesz: incomprensioni azzerate, si riparte da un abbraccio

Chi conosce il mondo del gossip e dello spettacolo sa bene che negli ultimi anni tra Mercedesz Henger e sua madre Eva, i rapporti sono stati parecchio tesi. Prima dello scoppio della pandemia, le due donne erano spesso nei salotti tv, per parlare del loro rapporto. Litigate, accuse molto forti, scontri accesi. Per molto tempo Eva e sua figlia non si sono parlate e non si sono viste. In particolare nel periodo in cui Mercedesz era fidanzata con l’ex tronista Lucas Peracchi, un uomo che alla Henger non è mai piaciuto tanto da arrivare pubblicamente a dichiarare che era stato violento nei confronti di sua figlia. Insomma un rapporto pieno di contrasti e di momenti difficili ma poi si sa, la vita ribalta tutto. Come è successo nelle ultime settimane. Eva aveva già spiegato in tv, che tra lei e Mercedesz nell’ultimo periodo le cose sono migliorate ( nel frattempo Memi è tornata single e ha lasciato Lucas). E dopo il drammatico incidente che ha coinvolto la Henger, Mercedesz aveva deciso di non partecipare più all’Isola dei famosi, per starle vicino. Ma è stata Eva a insistere, ricordando che per lei questo è un lavoro importante e che quindi doveva farlo. Ieri sera, l’attrice, ha mandato un dolce messaggio dall’ospedale per sua figlia, anche per rassicurarla sulle sue condizioni di salute.

Le parole di Eva Henger per Mercedesz all’Isola dei famosi 2022

“Ciao Memi ti sto guardando ti ho vista, sei brava, simpatica dolce come sei sempre stata e io sono molto orgogliosa di te. E sono molto contenta anche del fatto che tu non abbia rinunciato a questa esperienza nessuno avrebbe dovuto farlo. Anzi io sono contenta così ti vedo tutti i giorni e ti posso seguire” ha detto Eva Henger che da qualche giorno, si trova in Italia, in una clinica a Roma, in attesa di subire dei delicati interventi. “Lo so che tra di noi ci sono state tante incomprensioni, alti e bassi però spero che quando tornerai a casa, spero il più tardi possibile, ci abbracceremo forte. Non tantissimo forte tu a me perchè io ancora sarò un po’ acciaccata ma io potrò abbracciarti” ha detto la Henger a sua figlia. “Ti mando un bacio grade e divertiti” ha detto Eva mentre Mecedesz in Honduras, si scioglieva in lacrime.