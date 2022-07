Lucas Peracchi la critica: Mercedesz Henger gli risponde senza scomparsi troppo

L’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi e la figlia di Eva Henger, hanno avuto una travagliata storia d’amore che li ha visti spesso anche protagonisti dei programmi di Barbara d’Urso. Ma da oltre un anno, Lucas e Mercedesz non stanno più insieme. Il personal trainer però ha deciso di commentare il fisico della ragazza, mentre lei era sull’Isola dei famosi, facendo notare, con una foto del prima e del dopo, quanto fosse cambiata Mercedesz dopo la fine della loro relazione, e la conseguente fine degli allenamenti che facevano insieme per tenersi in forma.

Oggi, tornata dall’Honduras, Mercedesz ha deciso di rispondere al suo ex, senza però scomporsi troppo. Meglio non dare troppa importanza…

La risposta di Mercedesz Henger a Lucas Peracchi

“In questo scatto era quando si allenava con me ed è un dato di fatto. Adesso potete vederla a L’Isola dei Famosi e datevi da soli delle risposte. Non mi alleno con lei da un anno e mezzo. Potrei esprimermi, ma non lo faccio, anche se è il mio lavoro. Non vorrei anche essere accusato di parerismo“ aveva detto il Peracchi mostrando una foto di Mercedesz sull’Isola e una di qualche tempo fa.

In una intervista per Nuovo Tv, la ragazza ha commentato: “Quella è una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza. Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia.“

Ha preferito non essere troppo cattivella o polemica e ha aggiunto: “Questa è una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati. Non abbiamo più avuto nessun contatto, neppure telefonico. Non c’è n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso”.