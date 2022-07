Veronica Peparini fuori da Amici 22: il suo commento

Dopo nove edizioni Veronica Peparini lascia Amici: il primo commento dai social

Non è stata molto esplicita Veronica Peparini nel suo commento sui social, ma dalle sue parole è parso di capire che facesse riferimento alla notizia trapelata ieri sul web. DavideMaggio.it infatti ha anticipato le novità per la prossima stagione di Amici, rivelando che alcuni dei prof visti nelle ultime edizioni, a settembre non ci saranno. E tra i nomi di chi non dovrebbe esserci, c’è quello di Veronica Peparini. La prof di ballo è stata protagonista del talent di Canale 5 per nove anni. Quest’anno era sembrata un po’ giù di corda, forse anche perchè sapeva che sarebbe stata la sua ultima edizione, il pubblico aveva spesso fatto notare come i suoi ragazzi, venissero messi in ombra e mal giudicati. Sarà stata solo una impressione? Non lo sapremo mai. Intanto però possiamo dirvi quello che è stato il commento di Veronica Peparini alla notizia arrivata ieri sul nuovo corpo docente di Amici 22.

I nuovi prof di Amici 22

Amici 22 fuori Veronica Peparini: le sue parole sui social

“Gratificata di questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi“, ha scritto su Instagram Veronica Peparini. Al suo posto, nella scuola di Amici dovrebbe arrivare Emanuel Lo che era stato giù uno degli insegnanti nel 2016.

Non può che essere felice del suo percorso fatto ad Amici, la Peparini anche perchè ha sempre dimostrato di essere una brava insegnante e di tenerci molto ai suoi allievi tanto che molti dei ballerini e delle ballerine che si sono formati nella scuola, hanno poi continuato a ballare anche fuori, nei suoi spettacoli e non solo. E poi la scuola di Amici ha regalato il grande amore a Veronica che ha trovato in Andreas Muller il suo compagno di vita! Insomma nove anni che difficilmente potrà dimenticare. E un futuro pieno di cose da fare altrettanto belle e importanti…