Ballando con le stelle 2022: Dagospia aggiunge tre nomi al cast

Milly Carlucci continua a lavorare al cast di Ballando con le stelle 2022: ecco gli ultimi nomi

Milly Carlucci è a lavoro per la prossima edizione di Ballando con le stelle e probabilmente, proprio in queste ore, si stanno chiudendo importanti contratti. Nelle ultime ore, in vista di Ballando con le stelle 2022, era trapelato un nome che ha scatenato non poche polemiche sui social, quello di Enrico Montesano ( anteprima arrivata da Tvblog). Nessuna conferma e nessuna smentita, bisognerà attendere qualche altra settimana prima di conoscere i nomi di tutti i concorrenti in gara in questa edizione di Ballando con le stelle. A un mese e più dal debutto però, non mancano i rumors e ieri, da Dagospia, sono arrivati altri tre nomi. Il cast prende vita in vista quindi della prima puntata che andrà in onda l’8 ottobre 2022 su Rai 1.

Ballando con le stelle 2022: altri tre nomi per il cast

Secondo quanto anticipato da Dagospia, nel cast di Ballando con le stelle 2022 ci sarà anche la giornalista Luisella Costamagna. “Un nome a sorpresa, in uscita dopo due stagione da Agorà, sacrificata dall’ex direttore degli Approfondimenti Mario Orfeo per fare spazio a Monica Giandotti” si legge nell’articolo a firma di Giuseppe Candela.

E ancora: “Sarà tempo di tango, valzer e rumba anche per un altro giornalista e scrittore. Di chi si tratta? Dell’esplosivo Giampiero Mughini. “

Scenderà in pista a Ballando con le stelle 2022 anche il nuotatore Alex Di Giorgio, dichiaratamente omossessuale. Proprio il futuro concorrente avrebbe chiesto di ballare con un altro uomo, anche in questo caso gay dichiarato. Sarebbe la prima volta per Ballando. In passato la samesexdance aveva provocato non poche polemiche in pista e in giuria ( in coppia Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci). Ma la coppia non era formata da due ballerini gay.