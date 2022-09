Niente cast ufficiale del GF VIP 7: Signorini lo presenta il 19, insolita decisione

Alfonso Signorini ha deciso che non presenterà il cast del Grande Fratello VIP: conosceremo tutti i nomi solo in prima serata il 19 settembre

Siamo abituati a vedere cover di Tv, sorrisi e canzoni con naufraghi, concorrenti del Grande Fratello VIP , cantanti in gara a Sanremo, sempre sfavillanti e piene di anticipazioni. E invece quest’anno, almeno per quello che riguarda il Grande Fratello VIP, non succederà. Sul numero in edicola questa settimana, Signorini svelerà alcune novità dell’edizione, parlando del cast ma anche della casa che accoglierà i vip che sarà diversa dal solito a quanto pare, ma non leggeremo tutti i nomi dei concorrenti. Per quale motivo? La sensazione è che il cast della settima edizione del Grande Fratello VIP non sia ancora chiuso e che potrebbe succedere di tutto fino all’ultimo momento e forse, pubblicare una cover con dei nomi per poi vedere altri concorrenti in casa, non sarebbe proprio il massimo. Effettivamente, da oltre tre mesi, si parla di una lista lunghissima di concorrenti che dovrebbero entrare nella casa del Grande Fratello VIP ma fino a questo momento, di ufficiale, c’è ben poco. L’unico nome confermato è quello di Giovanni Ciacci che sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 7. Per gli altri, tanti indizi, tante chiacchiere ma nulla di concreto.

Il cast del GF VIP 7 resta ancora un mistero

Negli ultimi due mesi in particolare, si è detto e scritto davvero di tutto sul cast della nuova edizione del programma di Canale 5 ma a quanto pare ci sono stati nomi saltati all’ultimo momento, rimpiazzi, altre novità inattese. Insomma nonostante Signorini stia lavorando al cast praticamente da due giorni dopo la fine della sesta edizione, ancora non è stato chiuso e potrebbero esserci sorprese, nel bene o nel male, fino all’ultimo giorno. Si parte quindi il 19 settembre per cui, la prima puntata, sarà diversa dal solito. Il fatto di non aver presentato la lista ufficiale dei concorrenti, potrebbe essere anche una mossa che aiuterà gli ascolti della prima puntata. La curiosità di conoscere tutti i nomi dei concorrenti in diretta, potrebbe far crescere il dato di ascolto. Staremo a vedere se questa mossa avrà premiato o meno, mancano solo due settimane, per i fan del GF VIP, il conto alla rovescia è iniziato.