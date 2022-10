Ginevra Lamborghini tremante e in lacrime nello studio del GF VIP: momento da evitare. E ora voltare pagina

Ginevra Lamborghini ha sbagliato e ha pagato per i suoi errori ma adesso crocifiggerla non serve a nulla

Ginevra Lamborghini ha sbagliato. Lo avete letto qui su queste pagine, lo avete letto sui social, lo ha detto Alfonso Signorini in tv in diretta nazionale. Non è una bambina, ha 30 anni e deve rendersi conto di quello che è successo e forse lo ha già fatto visto che dalle risposte arrivate ieri dopo la sua squalifica, è sembrata molto più lucida di chi nella casa del Grande Fratello VIP ha continuano a sparare cavolate ( vedi Gegia, totalmente disconnessa dal mondo e con il mondo). Ora però una piccola riflessione su quanto accaduto: Ginevra ha accolto malissimo la notizia, non riusciva neppure a mettersi le scarpe per via del forte stress che stava provando. Non solo, ha anche pensato in pochi secondi a tutto quello che sarebbe successo fuori. “Adesso mi metteranno alla gogna, adesso mi odiano tutti, la gente penserà che sono cattiva mi manderanno messaggi, mi giudicheranno” ha detto Ginevra prima di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7. E noi sappiamo che ha ragione e ci auguriamo che non succederà, anche se è difficile perchè purtroppo, le stesse persone che ti etichettano e ti danno del bullo, sono poi quelle che fanno bullismo a loro volta; perchè si predica bene e si razzola male.

Perchè Ginevra non doveva entrare nello studio del Grande Fratello VIP 7

Proprio perchè noi qui, che commentiamo, quella dote chiamata empatia ce l’abbiamo, nonostante tutto, nel vedere Ginevra in lacrime, tremante in studio, quasi con un attacco di panico in corso, abbiamo pensato che no, non era il caso. Le lacrime, il suo sguardo perso nel vuoto, il passo insicuro: non è stato un bel momento, nonostante Signorini abbia fatto tutto quello che poteva fare con abbracci, mani, sguardi e parole. Purtroppo la situazione era di difficile gestione e la soluzione sarebbe stata un’altra: quella di non accogliere Ginevra nello studio. Perdere magari qualcosa in ascolti, ma guadagnarci in altro. Poi per Ginevra, seppur squalificata, ci sarebbe stato spazio dopo. E invece la ragazza ha continuato a restare in diretta seduta smarrita su una sedia, cercando di comprendere quale sarà il suo destino.

Noi ci auguriamo che si volti pagina. Ha sbagliato, ha pagato, avrà tempo per chiedere scusa direttamente a Marco se vorrà. Farà le sue scelte e andrà avanti. E glielo auguriamo.